HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Balın asla bozulmamasının arkasındaki bilimsel sır nedir? Bal neden bozulmaz?

Balın asla bozulmamasının arkasındaki bilimsel sır nedir? Bal neden bozulmaz?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
07.02.2025 21:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı sofralarının olmazsa olmaz lezzetlerinden biri bal olarak bilinmektedir. Arılar tarafından meydana getirilen balın, insan sağlığı yönünden de enerji verici, bağışıklık güçlendirici gibi önemli yararları bulunmaktadır. Vitamin ve mineral yönünden de zengin bir içeriğe sahip olan balın birbirinden farklı çeşitleri de mevcuttur. Balın en dikkat çeken özelliklerinden biri bozulmamasıdır. Peki, balın asla bozulmamasının arkasındaki bilimsel sır nedir ve bal neden bozulmaz?

Balın asla bozulmamasının arkasındaki bilimsel sır nedir? Bal neden bozulmaz?

İçindekiler

  • Balın asla bozulmamasının arkasındaki bilimsel sır nedir?
  • Bal neden bozulmaz?
  • Balın faydaları nelerdir?

Bal, birçok kişinin severek tükettiği besin türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel maddesi fruktoz ile glikoz olan balın bünyesinde mineral ve vitaminlerin yanı sıra protein, enzim gibi maddeler de vardır. Bal uzun seneler hiç bozulmadan saklanabilen gıdalar arasındadır. Birçok yemek çok kısa süre içerisinde kötü bir hale gelirken, bal ise çeşitli faktörlerden kaynaklı bozulmadan ilk günü tazeliğini korumaktadır. Bu durumun bilimsel yönden de bir açıklaması mevcuttur.

Balın asla bozulmamasının arkasındaki bilimsel sır nedir?

Günümüzde kestane, çam, okaliptüs, çiçek, meşe, ıhlamur, akasya gibi çok sayıda bal türü bulunmaktadır. Bu bal türlerinin hepsinin lezzeti birbirinden farklı olmaktadır. Normal ve akışkan formdaki balın yanı sıra petek şeklinde olan, petek olarak tabir edilen çeşitli bal türleri de mevcuttur.

Gürcistan bölgesinde bilim insanları tarafından birçok farklı arkeolojik kazı çalışması yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde ortaya 5.500 senelik bir bal çıkarılmıştır. 2003 senesinde yapılan bu arkeolojik kazı çalışmasından gün yüzüne çıkarılan bu balın bozulmadan aynı tazelikte kaldığı saptanmıştır. Balın bozulmaması bünyesinde bulunan şeker miktarından, asidik bir yapıya sahip olmasından ve antimikrobiyal maddelerden kaynaklıdır.

Bal neden bozulmaz?

Bal tatlı bir lezzete sahip olan, genellikle kahvaltı sofralarında yer alan besin kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Balın kapağı açılmadan çok uzun süre tazeliğini koruyabilmesi mümkündür. Öte yandan kapağı açılıp sonradan kapatılarak saklanan bal türleri de belli bir süre bozulmadan saklanabilir.

Balın genel olarak bozulmamasının altında yatan sebeplerden biri içerdiği şeker oranıdır. Balın içerisinde bol miktarda şeker bulunmaktadır. Bu şeker oranından dolayı balda çok az su vardır. Balın bozulması, gerek kokusunun gerek lezzetinin gerekse renginin bozulması için bakteri üretmesi gerekmektedir. Bakterilerin yaşamlarını sürdürebilmesi ise suyun varlığına bağlıdır. Bal bünyesinde az oranda suyun bulunması, bakterinin oluşmamasında önemli bir etkendir. Bunun yanı sıra balın asidik bir yapıda olması da bakterilerin ve mikroorganizmaların üremesine engeldir. Ayrıca balın içinde bakterileri öldürme özelliğine sahip antimikrobiyal olarak tanımlanan bileşenler de mevcuttur.

Balın faydaları nelerdir?

Uzun seneler tazeliğini koruma özelliği ile öne çıkan balın insan sağlığı bakımından da çeşitli faydaları vardır. Arılar tarafından oluşturulan bal, içerdiği bileşenlerden kaynaklı antibakteriyel ve antininflamatuar özelliklere sahiptir. Mineral, protein, vitamin gibi yönlerden de zengin olan bal aynı zamanda probiyotik etkisi ile de dikkat çekmektedir. İçeceklere tat vermesi açısından da kullanılan bal, tatlı yapımında da sıklıkla tercih edilmektedir.

Balın faydaları olduğu gibi bayılma, mide bulantısı gibi birtakım yan etkileri de görülebilmektedir. Ayrıca polen alerjisi olanların bal yemeden önce uzman bir hekim görüşü almasında yarar vardır.

Genel olarak balın faydaları ise şu şekildedir:

  • Boğazı yumuşatmada etkili olan bal, aynı zamanda öksürük kesici bir özelliğe sahiptir.
  • İnsanın kendini enerji yönünden daha iyi hissetmesini sağlamaktadır.
  • Kalp ile alakalı hastalıklara karşı korur ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.
  • Sindirim sistemi ile alakalı görülen problemlerin giderilmesine yardımcı olur.
  • Yara ya da yanık gibi durumların daha kısa sürede geçmesinde etkilidir.
  • Hafızayı güçlendirmede önemli bir role sahiptir.
  • İltihaplanmalara karşı koruyucu bir özellik taşımaktadır.
  • Kan şekeri değerlerini dengede tutar.
Anahtar Kelimeler:
bal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Icardi 'Deja Vu' diyerek paylaştı, Acun Ilıcalı'dan tepki geldi

Icardi 'Deja Vu' diyerek paylaştı, Acun Ilıcalı'dan tepki geldi

Kayınpederiyle birlikte oldu! "İğrenç sahne..."

Kayınpederiyle birlikte oldu! "İğrenç sahne..."

31 Mart'ı bilmişlerdi... Son anketi yayınladılar: Zirvede aynı rakamı paylaştılar! "Yüzde 1'lik değişim kazananı değiştiriyor"

31 Mart'ı bilmişlerdi... Son anketi yayınladılar: Zirvede aynı rakamı paylaştılar! "Yüzde 1'lik değişim kazananı değiştiriyor"

Berat Albayrak’ın dönüşü: Yeni Kabine'de tanıdık isimler!

Berat Albayrak’ın dönüşü: Yeni Kabine'de tanıdık isimler!

Ankara'da sahte içki kaynaklı can kaybı 38'e yükseldi

Ankara'da sahte içki kaynaklı can kaybı 38'e yükseldi

DEM heyetinin yeni adresi Erbil!

DEM heyetinin yeni adresi Erbil!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.