Balın asla bozulmamasının arkasındaki bilimsel sır nedir? Bal neden bozulmaz?

Bal, birçok kişinin severek tükettiği besin türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel maddesi fruktoz ile glikoz olan balın bünyesinde mineral ve vitaminlerin yanı sıra protein, enzim gibi maddeler de vardır. Bal uzun seneler hiç bozulmadan saklanabilen gıdalar arasındadır. Birçok yemek çok kısa süre içerisinde kötü bir hale gelirken, bal ise çeşitli faktörlerden kaynaklı bozulmadan ilk günü tazeliğini korumaktadır. Bu durumun bilimsel yönden de bir açıklaması mevcuttur.

Balın asla bozulmamasının arkasındaki bilimsel sır nedir?

Günümüzde kestane, çam, okaliptüs, çiçek, meşe, ıhlamur, akasya gibi çok sayıda bal türü bulunmaktadır. Bu bal türlerinin hepsinin lezzeti birbirinden farklı olmaktadır. Normal ve akışkan formdaki balın yanı sıra petek şeklinde olan, petek olarak tabir edilen çeşitli bal türleri de mevcuttur.

Gürcistan bölgesinde bilim insanları tarafından birçok farklı arkeolojik kazı çalışması yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde ortaya 5.500 senelik bir bal çıkarılmıştır. 2003 senesinde yapılan bu arkeolojik kazı çalışmasından gün yüzüne çıkarılan bu balın bozulmadan aynı tazelikte kaldığı saptanmıştır. Balın bozulmaması bünyesinde bulunan şeker miktarından, asidik bir yapıya sahip olmasından ve antimikrobiyal maddelerden kaynaklıdır.

Bal neden bozulmaz?

Bal tatlı bir lezzete sahip olan, genellikle kahvaltı sofralarında yer alan besin kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Balın kapağı açılmadan çok uzun süre tazeliğini koruyabilmesi mümkündür. Öte yandan kapağı açılıp sonradan kapatılarak saklanan bal türleri de belli bir süre bozulmadan saklanabilir.

Balın genel olarak bozulmamasının altında yatan sebeplerden biri içerdiği şeker oranıdır. Balın içerisinde bol miktarda şeker bulunmaktadır. Bu şeker oranından dolayı balda çok az su vardır. Balın bozulması, gerek kokusunun gerek lezzetinin gerekse renginin bozulması için bakteri üretmesi gerekmektedir. Bakterilerin yaşamlarını sürdürebilmesi ise suyun varlığına bağlıdır. Bal bünyesinde az oranda suyun bulunması, bakterinin oluşmamasında önemli bir etkendir. Bunun yanı sıra balın asidik bir yapıda olması da bakterilerin ve mikroorganizmaların üremesine engeldir. Ayrıca balın içinde bakterileri öldürme özelliğine sahip antimikrobiyal olarak tanımlanan bileşenler de mevcuttur.

Balın faydaları nelerdir?

Uzun seneler tazeliğini koruma özelliği ile öne çıkan balın insan sağlığı bakımından da çeşitli faydaları vardır. Arılar tarafından oluşturulan bal, içerdiği bileşenlerden kaynaklı antibakteriyel ve antininflamatuar özelliklere sahiptir. Mineral, protein, vitamin gibi yönlerden de zengin olan bal aynı zamanda probiyotik etkisi ile de dikkat çekmektedir. İçeceklere tat vermesi açısından da kullanılan bal, tatlı yapımında da sıklıkla tercih edilmektedir.

Balın faydaları olduğu gibi bayılma, mide bulantısı gibi birtakım yan etkileri de görülebilmektedir. Ayrıca polen alerjisi olanların bal yemeden önce uzman bir hekim görüşü almasında yarar vardır.

Genel olarak balın faydaları ise şu şekildedir: