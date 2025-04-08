Balkanlar bitti derken şimdi de Letonya! 40 kent için kar yağışı uyarısı geldi... İşte baharın başlayacağı tarih (8 Nisan hava durumu tahmini)

Kar yağışı Trakya'da etkisini gösterirken hava durumuyla ilgili gelen son tahminler kar yağışının yayılacağı yönünde. Nisan ayında sıcaklıkların yükselmesi beklenirken yaşanan soğuk havalar, gözleri Meteorolojik tahminlere çevirirken, önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağıyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Nisan ayının ortasına doğru kışın yeniden bastıracağı belirtilirken; ardından ise bahar yüzünü göstermeye başlayacak. Peki 8 Nisan 2025 bugün hava nasıl olacak? Hangi şehirlere hangi tarihte kar yağacak? Bahar ne zaman gelecek? İşte detaylar...

SOĞUK HAVA BU KEZ LETONYA'DAN GELİYOR

Türkiye yeni haftaya yağışlı başlarken, bir uyarı daha geldi. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yerini Letonya'dan gelen yeni dalgaya bırakacak.

40 ŞEHİRDE YAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Hava Forum'un X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Letonya üzerinden ülkemize soğuk ve yer yer karlı hava dalgası geliyor. Perşembe gecesi yurda giriş yapacak. Cuma günü 40 şehirde kar yağışı bekliyoruz. Nisan ayında şok gelişmeler..."

BAHAR NE ZAMAN GELECEK? TARİH VERDİ

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise baharın geleceği tarihi açıkladı. Bu hafta yurt genelinde sağanak ve kar yağışının ön planda olacağın söyleyen uzman isim, önümüzdeki hafta yani pazartesiden itibaren sıcaklıkların yükseleceğini yani baharın geri geleceğini belirtti.

Peki bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte 8 Nisan 2025'e dair il il, bölge bölge son dakika hava durumu tahminleri...

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlar daha çok İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE AZALIYOR

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece azalacak, yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle güney, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esecek.

8 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji 8 kent için sarı kodlu uyarı verdi ve bu illerde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

İşte uyarı alan o iller: Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE -4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ -4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İzmir, Uşak, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 18°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 11°C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 24°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ISPARTA 9°C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA 8°C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 8°C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

RİZE 11°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TRABZON 11°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 1°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 3°C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Günün öne çıkan haber başlıkları...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN 13°C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 11°C, 25°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 17°C, 23°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı