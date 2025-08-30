HABER

Balkonda oturan çocuğa kurşun isabet etti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, evinin balkonunda oturduğu sırada nereden geldiği henüz belirlenemeyen kurşunun hedefi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde akşam saatlerinde ailesiyle birlikte balkonda konserve yapan Davut Şimşek’in (12) ayağına yorgun mermi isabet etti. Çocuğun acı içinde bağırması üzerine aile, kendi imkanlarıyla Şimşek’i Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürdü.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Burada yapılan muayenede Davut Şimşek’in ayağından yaralandığı belirlenerek, tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, kurşunun nereden ateşlendiğini belirlemek için inceleme yaptı. Ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı araştırması sürüyor.

