Domuz bağlı infaz 19 yıl sonra böyle çözüldü! "Abi ben unuttum, siz unutmadınız"

Sarıyer’de 2006 yılında bir iş yerinde çıkan yangının ardından domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan Yunis Doğan (40) ile bıçaklandıktan sonra koli bandıyla sarıldığı tespit edilen Hacer Eginay (23) cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı. Olay yerinde bulunan koli bandındaki parmak izlerinin gelişen teknolojiyle yeniden incelenmesi üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin polis ifadesinde “Abi ben unuttum, siz unutmadınız" dediği öğrenildi.

Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde, 17 Aralık 2006’da bir iş yerinde çıkan yangının ardından içeride iki ceset bulundu. Yapılan incelemelerde, tabelacılık yapan Yunis Doğan’ın boğularak öldürüldüğü ve domuz bağı şeklinde bağlanarak yakıldığı belirlendi. Alt katta bulunan diğer cesedin ise Hacer Eginay’a ait olduğu ve 57 bıçak darbesiyle öldürüldükten sonra koli bandıyla sarılarak ateşe verildiği tespit edildi.

DOSYA O TARİHTE FAİLİ MEÇHUL OLARAK KALMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından o tarihte yapılan araştırmada şüphelilerle ilgili herhangi bir ipucuna ulaşılmadı. Cesetlerin domuz bağı ile bağlanması nedeniyle olayın yasa dışı örgütler tarafından yapıldığı değerlendirildi. Ancak dosya bu tarihe kadar faili meçhul olarak kaldı.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN TALİMATIYLA DOSYA TEKRAR AÇILDI

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın geçmişte faili meçhul olarak kalan dosyaların çözülmesi talimatının ardından Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip olayla ilgili titiz bir çalışma yürüttü.

BANTTAKİ PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

O tarihte öldürülen Yunis Doğan'ın yanmış cesedinin ayak kısmına sarılan ve alevlerden etkilenmeyen koli bandı üzerinde bulunan parmak izi, gelişen teknoloji sayesinde tekrar incelendi. Yapılan çalışmalarda parmak izinin Rüstem Ş.(40)'ye ait olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine polis, Rüstem Ş.'yi takibe aldı. O tarihte askerliğini İzmir'de yaptığı tespit edilen Rüstem Ş.'nin olaydan birkaç gün önce teskere aldığı belirlenirken kullandığı cep telefonu numarası da tespit edildi. Bu numaranın HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu polis, olaya karışan Cavit G.(41) ve İran uyruklu Mohsen F.(57)'nin isimlerine ulaştı.

SAĞLIK İÇİN TOPLANAN PARA YÜZÜNDEN HUSUMETLERİ VARMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Mohsen F.'nin bir süre Yunis Doğan'ın yanında çalıştığını ve hastalığı nedeniyle Yunis Doğan tarafından toplanan yardım paralarının kendisine verilmemesi üzerine aralarında husumet oluştuğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ 'ABİ BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ' DEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheliler Rüstem Ş., Cavit G. Ve Mohsen F.'nin aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Rüstem Ş.'nin kendisini yakalayan polislere "Abi ben unuttum, siz nasıl unutmadınız" dediği öğrenildi.

CİNAYETLE İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Polis ifadesinde ölen kişileri tanımadığını söyleyen Rüstem Ş., "Cavit benim eski ortağım ve arkadaşım. Cavit'in tanıdığı Mohsen adlı kişiyle de beni o tanıştırdı. Bir gün ben iş ararken Mohsen, Maslak'ta bir arkadaşının olduğunu işçi aradığını ona gitmemi istedi. Ben de verilen adrese gittim. Asma katta daha önce patron olduğunu söyleyen Yunis Doğan'la konuştum. Ona iş aradığımı söyledim. Bu arada beni Mohsen'in gönderdiğini söyleyince bir anda tutumu değişti. Daha önceden aralarının bozuk olduğunu orada öğrendim" dedi.

'KADINI MOHSEN ÖLDÜRDÜ'

Kendisi halen iş yerindeyken Cavit ve Mohsen'in de iş yerine geldiğini anlatan Rüstem Ş., "Hep birlikte konuşurken bir anda ortam gerildi. İş yerinde bulunan kadın, Mohsen'le ağız dalaşına girince Mohsen bir anda silahını çekti. Kadını tehdit ederek aşağı götürdü. Ben önce yukarıda kaldım. Ancak bir süre sonra aşağı inince kadının acı içinde bağırdığını ve Mohsen tarafından bıçaklandığını gördüm. Mohsen kadına 'Bunlar senin iyi günlerin' diye bağırıyordu. Korkarak oradan kaçtım" dedi.

'BENİ TEHDİT EDİP SUSTURDULAR'

Şüpheli Rüstem Ş.'nin ifadesinin devamında cesedin bantlanmasında yardım ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerin olaydan sonra bir kafeterya gittiği belirlenirken şüphelilerden Rüstem Ş.'nin "Bana sessiz olmamı, bu konu hakkında kimseyle konuşmamamı istediler. Ertesi gün gazetelerden bir iş yerinde yangın çıktığını ve iki ceset çıktığını öğrendim. Onlara bu konuyu sorduğumda orası bizim gittiğimiz yer dediler" dedi.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Rüstem Ş.'nin daha önceden uyuşturucu bulundurmak suçundan cezaevine girdiği ayrıca 4 ayrı kadını ısrarla takip etmek suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Kaynak: DHA

