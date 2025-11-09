HABER

Balkonda söndürülmeden bırakılan mangal yangına sebep oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evin balkon kısmında söndürülmeden bırakılan mangal yangına neden oldu. Yangın aynı binada oturan ev sahibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 1094 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede kimsenin olmadığı bir sırada balkon kısmında dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada aynı apartmanda ikamet eden ev sahibi dairenin kapısını kırarak yangına müdahale etti. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerde dairenin balkonuna söndürülmeden bırakılan mangal nedeniyle balkondaki masa, sandalye ve taburenin yandığını belirledi. Ekipler soğutma çalışması yaparken ev sahibinin zamanında müdahalesi ile yangının daire içerisine sıçramasının önlendiği belirtildi.

Kaynak: İHA

