Balkondan düşüp can verdi! Son görüntüleri ortaya çıktı

30 yaşındaki Türkan Biçer'in korkunç ölümünün perde arkası aralanıyor. Olay gecesine ait görüntülerde Biçer'in nişanlısıyla tartışma yaşadığı, düştükten sonra ise nişanlısının yaptıkları kameraya yansıdı.

25 Mart’ta Yenimahalle’de meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısı F.Ö. (46) ile yaşadığı evin 7. katındaki balkonundan düşerek vefat etmişti.

NİŞANLISI TUTUKLANDI

Üzerinde kıyafet olmayan Biçer’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, gözaltına alınan şüpheli nişanlısı F.Ö. ise daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma aşamasındaki olayla ilgili, davanın ‘Kasten Öldürme Suçundan’ görülmesini talep eden aile de Biçer’i nişanlısının öldürdüğünü iddia etmişti.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Vefat eden Biçer ile nişanlısı F.Ö. ile olay gecesi yaşadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Apartmanın güvenlik kamera ile kaydedilen görüntülerde, Biçer ve F.Ö. arasındaki tartışma ile evdeki hareketlilik ve F.Ö.’nün olay sonrasında elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlar yer aldı.



