Bartın’da şiddetli fırtına: Ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi

Bartın’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtınanın şiddetini artırmasıyla ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonrası Bartın’ın Ellibaş Köyü’nde, düğün yapılan bir alanın yakınındaki ağaç fırtına nedeniyle devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, düğüne katılanlarda paniğe neden olurken, altında kalan 3 otomobilde hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek araçları çıkardı. Öte yandan Bartın’ın Amasra ilçesi Küçük Liman mevkiinde ise bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olaya müdahale eden ekipler ağacı kısa sürede olay yerinden kaldırırken, otomobilde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

