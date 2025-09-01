HABER

Balonla süslü kamyonun sürücüsünün hareketleri pes dedirtti

Konya’da yoğun trafiğin bulunduğu cadde üzerinde seyir halindeki balonlarla süslü kamyonun sürücüsü, önce kaldırıma çıktı, ardından da araçların önünde zikzak atarak yoluna devam ettiği tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Balonla süslü kamyonun sürücüsünün hareketleri pes dedirtti

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gazze Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir balonlarla süslü kamyon sürücüsü, aynı yönde seyir halinde olan araçları geçmek için kaldırıma çıkıp araçların önüne geçerek yolda zikzaklar çizdi.

Balonla süslü kamyonun sürücüsünün hareketleri pes dedirtti 1

Kamyon sürücüsünün tehlikeli hareketleri başka sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, plakası kapalı kamyonun yol kenarından hızla gelerek önce kaldırıma çıktığı daha sonra araçların önünde zikzak çizerek yola devam ettiği görülüyor.

Balonla süslü kamyonun sürücüsünün hareketleri pes dedirtti 2

(İHA)

Konya
