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Balya makinesinden çıkan yangın 100 dönüm araziyi küle çevirdi

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde balya makinesinden çıkan kıvılcımla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 100 dönümlük tarım arazisini küle çevirdi. Yangın, köylülerin traktörlerle yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Balya makinesinden çıkan yangın 100 dönüm araziyi küle çevirdi

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Sücüllü köyü Kanlıderesi mevkiinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, hasadı tamamlanmış bir tarım arazisinde saman balyalama makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki hasadı yapılmamış buğday tarlalarına da sıçradı.

Balya makinesinden çıkan yangın 100 dönüm araziyi küle çevirdi 1

KÖYLÜLER TRAKTÖR VE PULLUKLARLA YANGINA SET OLDU

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen İlegi köyünün genç gönüllülerinden Bahri Sarıpınar ve köy yangın ekibi, camiden yapılan anonsla halkı uyardı. Köy yangın söndürme tankeri ve traktörlere bağlı pulluklarla yangın bölgesine giden ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için tarlanın çevresini sürerek yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarına Sücüllü köyü sakinleri de destek verdi. Yalvaç Belediyesi ekipleri tarafından yangın alanında soğutma çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Balya makinesinden çıkan yangın 100 dönüm araziyi küle çevirdi 2

"YANGININ ETRAFINI SÜREREK ALEVLERİN YAYILMASINI ENGELLEDİK"

Yangın söndürmeye traktörüyle gelen bir vatandaş, "Köy muhtarımız bizi arayıp yangın çıktığını haber verdi. Biz de köy camisinden anons yaparak köyün alt kısmında yangın olduğunu duyurduk. Köyümüzde bir su tankerimiz var, onu hemen traktöre taktık. Diğer arkadaşlar da pulluk takılı traktörleriyle geldiler. Civar köylerden yardıma gelenler oldu. Yangının etrafını sürerek alevlerin yayılmasını engelledik. Daha sonra itfaiye ekipleri gelip yangını tamamen söndürdü" dedi.

Balya makinesinden çıkan yangın 100 dönüm araziyi küle çevirdi 3

"İNŞALLAH ZARAR ÇOK BÜYÜK DEĞİLDİR"

Köydeki başka bir vatandaş ise, "Ben o sırada tarlada ekin biçiyordum. Yangını fark edince hemen muhtarı arayıp durumu bildirdim. Traktörümde pulluk zaten takılıydı. Hemen bölgeye geldim. Yangın ekibi olarak yanan alanın çevresini sürdük. Civar köylerden gelen arkadaşlarla birlikte el ele vererek yangını kontrol altına aldık. İnşallah zarar çok büyük değildir" ifadelerini kullandı.

(DHA)

15 Temmuz 2025
15 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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yangın Isparta
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