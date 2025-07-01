Bandırma'da 2 çocuk annesinden acı haber: Fabrikada akıma kapılarak öldü!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde pastörize yumurta ve yumurta tozu üretimi yapılan bir tesiste meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılan 44 yaşındaki Betül Dilek, hayatını kaybetti.

BANDIRMA'DA ACI OLAY

Bandırma'daki olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aksakal Mahallesi’nde faaliyet gösteren pastörize yumurta ve yumurta tozu üretimi yapılan tesiste meydana geldi.

BİR ANDA SAVRULDU

Fabrikada çalışan 2 çocuk annesi Betül Dilek, iddiaya göre rölesi bozuk olan şaltere yapılan müdahale sırasında oluşan kaçak akıma kapıldı. Bir anda savrulan kadın, yere yığıldı.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Betül Dilek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dilek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)