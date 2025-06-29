Bandırma’da ATV hırsızlığı

Yapılan incelemelerde, şüpheli A.D.’nin daha önce hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 52 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Devam eden çalışmalar neticesinde çalıntı ATV, Edincik Altı mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Araç, mevcut durumu ile sahibine teslim edildi.

Ekipler, şüpheli A.D.’nin saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheli gözaltına alındıktan sonra, adliyeye sevk edildi. A.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır