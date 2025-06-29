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Bandırma’da ATV hırsızlığı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Paşakent Mahallesi’nde bulunan bir site içerisinde meydana gelen hırsızlık olayında, ATV cinsi araç site bariyerine zarar verilerek çalındı. Olay sonrası Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu, hırsızlık olayının faili olduğu değerlendirilen A.D. (28) isimli şüpheli tespit edildi.

Bandırma’da ATV hırsızlığı

Yapılan incelemelerde, şüpheli A.D.’nin daha önce hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 52 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Devam eden çalışmalar neticesinde çalıntı ATV, Edincik Altı mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Araç, mevcut durumu ile sahibine teslim edildi.

Ekipler, şüpheli A.D.’nin saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheli gözaltına alındıktan sonra, adliyeye sevk edildi. A.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bandırma
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