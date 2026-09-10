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Bandırma ve Ayvalık’ta silah ticareti operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde silah ve mühimmat ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 tabanca, 6 av tüfeği, çok sayıda mühimmat ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Bandırma ve Ayvalık’ta silah ticareti operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 tabanca, 6 av tüfeği, 886 tabanca fişeği, 53 adet 36 kalibre toplu tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü, 22 kesici alet ve 5 dijital materyal ele geçirildi.
Çalışmalar kapsamında yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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