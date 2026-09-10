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Bu da Gelibolu'nun Epstein'ı! Otel skandalında mide bulandıran ifadeler: “Aşağı tarafa iner misin?”

Gelibolu'da iki çocukla otel odasında yakalandıktan sonra tutuklanan 69 yaşındaki iş insanı Şükrü Tabaklar hakkındaki soruşturmada mide bulandıran iddialar ortaya çıktı. Çocuklardan biri Tabaklar’la aynı otelde 7-8 kez görüştüklerini, birlikte yemek yiyip alkol aldıklarını ve kendisinden masaj yapmasının istendiğini anlattı. Diğer çocuk ise Tabaklar’ın çocuklara cinsel ilişki karşılığında para ve alkol verdiği yönünde çevresinden duyum aldığını söyledi.

Bu da Gelibolu'nun Epstein'ı! Otel skandalında mide bulandıran ifadeler: “Aşağı tarafa iner misin?”
Mynet Özel Haber

MYNET ÖZEL HABER - Gelibolu’da iki akaryakıt istasyonu bulunan Şükrü Tabaklar’ın, 15 yaşındaki iki çocukla otel odasında yakalanmasının yankıları sürüyor. Tabaklar olayın ardından tutuklanmıştı. Son olarak çocukların ifadeleri de ortaya çıktı. Çocukların ifadelerinde otelde yaşananlara ve Tabaklar’ın çocuklarla daha önceki görüşmelerine ilişkin mide bulandıran ayrıntılar yer aldı.

Bu da Gelibolu nun Epstein ı! Otel skandalında mide bulandıran ifadeler: “Aşağı tarafa iner misin?” 1

AYNI OTELDE 7-8 KEZ GÖRÜŞMÜŞLER

Çocuklardan biri ifadesinde Şükrü Tabaklar’la yaklaşık bir ay önce tanıştığını söyledi. İlk görüşmelerinde gece yarısından sonra otomobille alındığını, ardından Tuna Otel’e gittiklerini anlattı. Otelde yemek yediklerini, bira içtiklerini ve yaklaşık bir saat sohbet ettiklerini belirten çocuk, Tabaklar’la aynı yerde toplam 7-8 kez görüştüğünü ifade etti.

Bu da Gelibolu nun Epstein ı! Otel skandalında mide bulandıran ifadeler: “Aşağı tarafa iner misin?” 2

OTEL ODASINDA MASAJ İSTEDİ

Çocuğun anlatımına göre bir başka buluşmada otelin bahçesinde yemek yendi, alkol alındı. Tabaklar yürüyemeyecek duruma gelince çocuklar tarafından odasına çıkarıldı. Bir süre sonra diğer çocuğun ailesinin araması üzerine otelden ayrıldığı, kendisinin ise Tabaklar’la odada kaldığı belirtildi.

Bu da Gelibolu nun Epstein ı! Otel skandalında mide bulandıran ifadeler: “Aşağı tarafa iner misin?” 3

"AŞAĞI TARAFA İNER MİSİN?"

Çocuk, Tabaklar’ın yüzüstü uzanarak kendisinden masaj yapmasını istediğini söyledi. Omuzlarına masaj yaptığını belirten çocuk, Tabaklar’ın “Aşağı tarafa iner misin?” dediğini ancak bunu kabul etmediğini anlattı.

Bu da Gelibolu nun Epstein ı! Otel skandalında mide bulandıran ifadeler: “Aşağı tarafa iner misin?” 4

HABERLERİ GÖRÜNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Aynı çocuk, Tabaklar’ın özel bölgesine dokunmadığını ve aralarında cinsel içerikli bir konuşma geçmediğini de beyan etti. Haberleri gördükten sonra Tabaklar hakkında daha önce bilmediği iddiaları öğrendiğini söyleyen çocuk, kendisinden şikâyetçi olduğunu belirtti.

Bu da Gelibolu nun Epstein ı! Otel skandalında mide bulandıran ifadeler: “Aşağı tarafa iner misin?” 5

“ADIMI VERİN, SİZE ALKOL VERİR”

Diğer çocuk ise arkadaş çevresinde Tabaklar’ın çocuklara alkol verdiği yönünde konuşmalar duyduğunu anlattı. İfadesine göre bir arkadaşı, Tabaklar’ın yanına gittiklerinde kendi adını vermelerini ve bu şekilde alkol alabileceklerini söyledi. Bunun üzerine çocukların otele gittikleri belirtildi. Çocuk, otel odasına geçtikten sonra Tabaklar’ın kendilerine bira aldığını, odada kısa süre kaldıklarını ve Tabaklar’ın o sırada kendilerinden herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi.

Bu da Gelibolu nun Epstein ı! Otel skandalında mide bulandıran ifadeler: “Aşağı tarafa iner misin?” 6

CİNSEL İLİŞKİ SONRASI PARA VE KART İDDİASI

Çocuklardan biri ayrıca Tabaklar’ın başka çocuklarla cinsel ilişki yaşadığı, ardından banka kartını vererek alkol aldırdığı yönünde arkadaşlarından duyum aldığını öne sürdü.

Bu da Gelibolu nun Epstein ı! Otel skandalında mide bulandıran ifadeler: “Aşağı tarafa iner misin?” 7

“EPSTEIN” BENZETMESİ YAPILDI

Çocuklara alkol verildiği, otelde yemek ısmarlandığı ve para sağlandığı yönündeki iddialar sosyal medyada büyük tepki çekti. İddialar, akıllara yine çocukların istismar edildiği Jeffrey Epstein skandalını getirdi.

Bu da Gelibolu nun Epstein ı! Otel skandalında mide bulandıran ifadeler: “Aşağı tarafa iner misin?” 8

TABAKLAR TUTUKLANDI, OTEL MÜHÜRLENDİ

İğrenç olay 7 Eylül’de Gelibolu’nun Alaeddin Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Şükrü Tabaklar, yapılan ihbarın ardından 15 yaşındaki iki çocukla otel odasında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tabaklar tutuklandı. Olayın yaşandığı otelin ruhsatı iptal edilerek bina süresiz mühürlendi. Tabaklar’a ait iki akaryakıt istasyonu hakkında da imar mevzuatı kapsamında işlem başlatıldı. Otel sahibi hakkında ise “resmî belgede sahtecilik”, “suçu bildirmeme” ve “çocuğun cinsel istismarı suçuna yardım etme” iddialarıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Bu da Gelibolu nun Epstein ı! Otel skandalında mide bulandıran ifadeler: “Aşağı tarafa iner misin?” 9

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