Bandırma’da beyaz tehlike: Şlam atığı denizle buluştu iddiası

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Levent Mahallesi’nde, Eti Maden İşletme Müdürlüğü’ne ait şlam depolama alanından denize atık sızdığı iddia edildi. Sabah saatlerinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depolama alanındaki beyaz maddenin kıyıya ulaştığı görülüyor.

İddiaya göre atık, şlam havuzunun alt kısmından denize karıştı ve yaklaşık 2 kilometre boyunca kıyı hattı boyunca Livatya sahiline kadar ilerledi. Eğer bu durum doğruysa, çevre ve deniz ekosistemi açısından ciddi bir risk oluşturuyor.
Bandırma’da uzun süredir devam eden şlam atıkları sorunu, kentin çevresi ve estetiği açısından önemli bir problem. Mevcut protokoller gereği atıkların belirli bir plan dahilinde dağıtılması ve alanın ıslah edilerek yeşil alan haline getirilmesi hedeflenmiş olsa da, sahada gözlemlenen durum bu sürecin tamamlanmadığını ortaya koyuyor.
Yetkililerden konuyla ilgili açıklama bekleniyor. Vatandaşlar ve çevre aktivistleri, denize doğrudan salınan atığın hem çevreye hem de deniz ekosistemine zarar verdiğini vurguluyor.

