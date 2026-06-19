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Bandırma’da davlumbazdan çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı

Bandırma’da bir apartman dairesinde çıkan yangın mahallede korku dolu anlar yaşattı. Mutfakta bulunan davlumbazın elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bandırma’da davlumbazdan çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı

Olay, Dere Mahallesi 8000 Sokak No:11’de bulunan Dostlar Apartmanı’nın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asiye ve Halil Erdoğan çiftinin yaşadığı dairenin mutfak bölümünde bulunan davlumbazın elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Asiye Erdoğan, yükselen dumanları fark ederek büyük panik yaşadı. Olay sırasında yakındaki bir kahvehanede bulunan Halil Erdoğan da durumu öğrenir öğrenmez evine koştu. Apartmandan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin daireye ve binanın diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen Asiye ve Halil Erdoğan çifti mahalle sakinlerinin yardımıyla güvenli alana çıkarıldı.
Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın sırasında çevrede toplanan vatandaşlar ise yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bandırma’da davlumbazdan çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı 1

Bandırma’da davlumbazdan çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı 2

Bandırma’da davlumbazdan çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı 3

Bandırma’da davlumbazdan çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bandırma
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