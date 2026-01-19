HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bandırma’da metruk binada soba yangını, 1 kişi dumandan etkilendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde metruk bir binada çıkan yangında, içeride yaşayan bir kişi dumandan etkilendi. Olay, Liman Yolu Sokak üzerinde bulunan metruk binada meydana geldi.

Bandırma’da metruk binada soba yangını, 1 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre, metruk binada yaşayan vatandaşın sobayı yakması sonucu soba kaynaklı yangın çıktı. Yangın sırasında yoğun duman oluşurken, içeride bulunan kişi dumandan etkilendi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen vatandaş, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alırken binada soğutma çalışmalarını sürdürdü.
Yangının çıkış sebebinin soba kaynaklı olduğu ifade edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bandırma’da metruk binada soba yangını, 1 kişi dumandan etkilendi 1

Bandırma’da metruk binada soba yangını, 1 kişi dumandan etkilendi 2

Bandırma’da metruk binada soba yangını, 1 kişi dumandan etkilendi 3

Bandırma’da metruk binada soba yangını, 1 kişi dumandan etkilendi 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştuSivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu
Samsun’da fırında 2 kişiyi bıçaklayan çocuk tutuklandıSamsun’da fırında 2 kişiyi bıçaklayan çocuk tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bandırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.