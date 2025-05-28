Bangladeş'in başkenti neresi? Bangladeş'in başkenti hakkında bilgiler

Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Asya'nın güney bölgesinde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları Myanmar ve Hindistan olarak sıralanır. Ülkede yaşayan nüfusun büyük bir bölümü Müslüman olduğu için zaman zaman Hindistan ile problemler yaşanabilmektedir. Ülkede kabul edilen resmi dilin adı Bengalce'dir. Resmi dille beraber İngilizce de yaygın konuşulan dillerden biridir. Bilhassa ticari ve hükumet işlerinde en çok konuşulan dil İngilizce'dir. Ülke hakkında merak edilen unsurlardan biri de başkentidir.

Bangladeş'in başkenti neresi?

Bangladeş’in başkenti ve en büyük şehri Güneydoğu Asya’da bulunan Dakka şehridir. Dakka merkezinde yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı bilinirken, şehrin dışında kalan bölgelerde ise 20 milyona yakın insan yaşar. Bu sebeple Dakka dünyanın en kalabalık dördüncü şehri olarak anılır.

Şehirde pek çok dini ve etnik grup bir arada yaşar ve bu sebeple ülkenin etnik ve kültürel yapısının bir özeti gibidir. Dakka’nın kökenleri Babür İmparatorluğu’na dayandığından kültürel önemi kritiktir.

Dakka’ya nasıl gidilir?

Bangladeş’e gitmenin en pratik yolu havayolu kullanmaktır. Yılın her zamanında olmasa da ülkemizden Dakka’da bulunan Shah Jalal Uluslararası Havaalanı’na 7,5 saatte ulaşmak mümkündür. Bununla beraber Bangkok veya Kalküta’ya giderek otobüsle Dakka’ya varmak da mümkündür.

Tropik savan iklimin yaşandığı Dakka’da yıl boyunca 3 farklı mevsim etkisi görülür. Turistler “Islak mevsim” olarak da adlandırılan ve muson yağmurlarının yaşandığı Mayıs-Ekim ayları arasında Dakka’ya gitmezler. Çünkü bu dönemde Dakka’ya gidilebilse bile şehir içerisindeki ulaşım neredeyse imkânsız bir hale gelir.

Dakka'da gezilecek yerler

Dakka, tarihi oldukça eski dönemlere dayanan bir kenttir. Şehir hem ülke tarihinde birçok olaya tanıklık etmiş hem de pek çok etnik ve dini yapıya ev sahipliği yapmıştır. Bu durum da turistik açıdan oldukça ilgi çekicidir. Dakka’da görülmesi gereken en önemli 10 yer olarak; Lalbagh Kalesi, Yıldız Camii, Ahzan Manzil, Şehit Minar Anadil Anıtı, Bangladeş Ulusal Müzesi, Parlamento Binası, Bangabandhu Anıtkabiri ve Dhakeshwari Tapınağı olarak sıralanabilir. Bu kültürel yapısı sayesinde Dakka yıl içerisinde milyonlarca turisti ağırlar.

Dakka ulaşım

Dakka dendiğinde akla yalnızca şehrin merkezi gelmemelidir. Merkezin yanı sıra çok küçük daha küçük bir yapıda kalan Dakka metropolü vardır. Bu sebeple günümüzde çok çok fazla gelişmiş olmasa da tek hat boyunca çalışan bir metro ağı mevcuttur. Şehrin merkezinde ise yollar aşırı derecede yoğun olduğundan hem yer kaplamaması hem de trafiği rahatlatması açısından en iyi ulaşım aracı bisiklet taksilerdir.

Şehirde 400 binden fazla bisiklet taksinin olduğu bilinir. Bunlar arasında sadece 90 bini belediye tarafından onaylanmıştır. Bununla beraber bisiklet taksilerin motorlu versiyonları da mevcuttur ve ulaşım kolaylığı sağlarlar. Öyle ki çevre kirliliğine karşı alınan bir önlem olarak günümüzde çevre dostu motorlu taksiler kullanılır.

Dakka mutfağı

Bangladeş mutfağını oluşturan en büyük faktör Babür İmparatorluğu’dur. Zaman içerisinde hem İngilizlerin hem Hintlerin ve Pakistanlıların da etkisiyle ülke mutfağı çeşitli bir yapıya sahip olmuştur. Bangladeş mutfağında pirinç ve mercimeğin bolca kullanıldığı bilinirken, kıyı bölgelere gittikçe yengeç ve karidesin de kullanıldığı görülür. Ülkenin doğu bölgelerinde ise kurutulmuş balık, Hindistan cevizi ve ekşi kremalı soslar daha fazla kullanılır.

Dakka şehrinin adıyla anılan diğer bölgelerden ayrı bir lezzet yelpazesi de bulunur. Eski Dakka yemeği olarak anılan “Pulao” bunlardan biridir. Bununla beraber Dakka’ya seyahat eden ve farklı lezzetlere açık olan turistlerin Bangladeş’in geleneksel yemeği “achar”ı denemeleri de tavsiye edilir. Achar, meyve ve sebzelerin hardal ve diğer geleneksel baharatlar ile harmanlanıp pişirilmesiyle hazırlanan bir yemektir.

Nohut, patates, yumurta ve yine birçok baharatla hazırlanan “chotpoti”nin ise ülkede genelinde en çok tüketilen yemek olduğu bilinmektedir. Farklı kültürlere ve mutfaklara ilgi duyan turistlerin denemesi gereken diğer bir lezzet ise bölgenin ünlü deniz ürünü olan hilsa balığının hardal ve köri sosuyla beraber hazırlanarak yapılan “ilish”tir.