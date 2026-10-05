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Banka vurguncusu ABD'de yakalandı! Petrol şirketi sahibi ailenin adı dosyaya girdi

Türkiye'deki bir bankadan 15 yıl önce 1.8 milyon dolar çaldığı gerekçesiyle aranan portföy yöneticisi Derya Dikici ABD'de yakalandı. Dikici'nin Türkiye'ye iadesi için duruşma yapılırken, şahıs soygunu Türkiye'de petrol şirketleri bulunan bir ailenin zoruyla yaptığını, ölüm korkusuyla yurtdışına çıktığını ileri sürdü. İşte tüm detaylar...

Banka vurguncusu ABD'de yakalandı! Petrol şirketi sahibi ailenin adı dosyaya girdi
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'deki özel bir bankada 15 yıl önce 1.8 milyon dolarlık vurgun yaşanmıştı. Bankanın Güneşli Şubesi’nde portföy yöneticisi olarak çalışan Derya Dikici'nin adı 15 yıl önce 1.8 milyon dolarlık fon vurgunu olayına karıştı.

1.8 MİLYON DOLARLIK USULSÜZ İŞLEM TESPİT EDİLMİŞTİ

Vurgun, banka içi yapılan denetimlerle ortaya çıkarıldı. Yaşananların ardından müfettişler geçmişe dönük dosyaları incelemeye aldı. İncelemede, 2009-2011 yılları arasında Dikici’nin yetkilerini kötüye kullanarak 7 farklı şahsın hesabından yaklaşık 1,8 milyon dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği belirlendi.

Patronlar Dünyası'ndan Burak Artuner'in haberine göre Banka Teftiş Kurulu, Dikici’nin parayı o dönem bankada hesapları bulunan ve petrol şirketleri bulunan kadın patron O.A. tarafından yönetilen baba N.A. ve anne H.A.’nın farklı hesaplarına aktarıldığını belirledi.

İŞE GİTMEDİ, ABD'YE KAÇTI

Bunun üzrine soruşturma başlatıldı. Hakkında soruşturma başlatıldığını fark eden Derya Dikici ise 12 Temmuz 2011 tarihinde işe gitmedi. Kayıtlara göre Dikici aynı günün akşamı uçakla ABD'ye kaçtı.

Banka yetkilileri Dikici için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun ardından davaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Dikici, O.A. ve para transferinde adı geçen M.I. hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Banka vurguncusu ABD de yakalandı! Petrol şirketi sahibi ailenin adı dosyaya girdi 1


Derya Dikici

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

Dikici hakkında kırmızı bülten çıkartılsa da Dikici uzun yıllar yakalanamadı. Davada, O.A. ve M.I.'nın ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

2024'TE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Dikici 13 yıl boyunca polise yakalanmadan ABD'de yaşadı. Fakat Nisan 2024'te federal polisler tarafından Boston'un Suffolk bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı.

YILLARCA FARKLI SOYADI KULLANMIŞ

Dikici’nin Massachusetts ve Rhode Island çevresinde sürekli adres değiştirdiği ve kaçışı boyunca Terzioğlu soy ismini kullandığı belirlendi.

Banka vurguncusu ABD de yakalandı! Petrol şirketi sahibi ailenin adı dosyaya girdi 2


O.A.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA! SUÇ ÖRGÜTLERİYLE BAĞI OLAN AİLENİN ZORUYLA YAPTIĞINI SAVUNDU

Dikici'nin gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği harekete geçti. Büyükelçilik ABD Dışişleri Bakanlığı'na başvuru yaparak Dikici'nin iadesini talep etti. Öte yandan önceki gün hakim karşısına çıkan Dikici'nin ifadeleri ise oldukça dikkat çekti. Dikici, parayı kendi isteğiyle çalmadığını, bu işlemleri Türkiye'deki organize suç örgütleriyle bağı olduğunu iddia ettiği petrol şirketleri bulunan bir ailenin baskısıyla yapmak zorunda kaldığını iddia etti.

"AİLENİN BENİ ÖLDÜRMESİNDEN KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM"

Dikici ifadesinde şunları söyledi:

"2011 yılında bankada gerçekleşen ve büyük zarara yol açan yüksek riskli işlemler kendi irademle değil, O.A.’nın doğrudan baskısı ve yönlendirmesiyle yapıldı. O dönem O.A. para hırsı nedeniyle yüksek riskli finansal işlemleri yönetiyordu, M.I. ise para transferlerine aracılık ediyordu. Zimmetime geçirdiğim iddia edilen paraları, o dönem bankada hesabı bulunan O.A. tarafından yönetilen baba N A. ve anne H.A.’nın hesaplarına aktardım. Kendim para almadım. Kaçma nedenim "zimmet" suçundan yargılanmaktan korktuğum için değil; bankadaki paranın batmasının ardından O.A.’nın ailesinin beni öldürmesinden korktuğum içindir"

TUTUKSUZ YARGILANMASINA HÜKMEDİLDİ

Dikici ayrıca mahkemeye petrolcü kadın patron O.A. arasında geçen telefon konuşmalarının dökümlerini sundu. Eylem Tok davasının da hakimi olan Boston’da federal hakim Donald Cabell, Dikici’nin mahkemeye sunduğu yeni deliller ve "özel koşullar" nedeniyle iade işlemi kesinleşene kadar kefaletle tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
vurgun
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
KİMMİŞ BU TERZİNİN OĞLUU
evet planla işlemi yap aynı gün ABD kaçış organize işler bunlar...
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