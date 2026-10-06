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İzmir için yine olay iddia: "7 belediye başkanı AK Parti ile görüşüyor"

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, 7 ilçe belediye başkanının daha AK Parti ile görüştüğünü iddia etti. Gümrükçü açıklamasında, “7 ilçe belediye başkanın daha görüşme yaptığı ile ilgili bilgi sahibiyim. Kaç tanesi olumlu sonuçlanacak bilmiyoruz. Çok şaşıracağınız ilçeler var." dedi. Gümrükçü, daha sonrasında ise iki ismin AK Parti'ye katıldığını hatırlattı. Gümrükçü; 2024 seçimlerinde CHP listelerinden 28 belediye kazandıklarını ancak şu an sadece 4 tanesinin kaldığını da sözlerine ekledi.

İzmir için yine olay iddia: "7 belediye başkanı AK Parti ile görüşüyor"
Devrim Karadağ

CHP'den istifa eden ve Yeni Parti'ye de katılmayarak yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iyiden iyiye konuşulurken; İzmir'le ilgili yine gündem yaratacak bir iddia geldi.

"7 BELEDİYE BAŞKANI DAHA AK PARTİ İLE GÖRÜŞÜYOR"

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, 7 ilçe belediye başkanının daha AK Parti ile görüştüğünü iddia etti.

"ÇOK ŞAŞIRACAĞINIZ İLÇELER VAR"

Gümrükçü açıklamasında, “7 ilçe belediye başkanın daha görüşme yaptığı ile ilgili bilgi sahibiyim. Kaç tanesi olumlu sonuçlanacak bilmiyoruz. Çok şaşıracağınız ilçeler var." dedi.

İzmir için yine olay iddia: "7 belediye başkanı AK Parti ile görüşüyor" 1

Daha sonrasında TGRT Haber'e konuşan Gümrükçü, "İkisi geçti. Foça ve Çiğli. Çarşamba günü de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız kesin olarak duyuruldu zaten" dedi.

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CHP'DEN 28 BELEDİYEDEN 4 TANE KALDI

Gümrükçü, 2024 şubat seçimlerinde CHP listelerinden 28 belediye kazandıklarını ancak şu an sadece 4 tanesinin kaldığını da sözlerine ekledi.

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İzmir AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP
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