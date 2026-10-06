İzmir için yine olay iddia: "7 belediye başkanı AK Parti ile görüşüyor"

CHP'den istifa eden ve Yeni Parti'ye de katılmayarak yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iyiden iyiye konuşulurken; İzmir'le ilgili yine gündem yaratacak bir iddia geldi.
CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, 7 ilçe belediye başkanının daha AK Parti ile görüştüğünü iddia etti.
Gümrükçü açıklamasında, “7 ilçe belediye başkanın daha görüşme yaptığı ile ilgili bilgi sahibiyim. Kaç tanesi olumlu sonuçlanacak bilmiyoruz. Çok şaşıracağınız ilçeler var." dedi.
Daha sonrasında TGRT Haber'e konuşan Gümrükçü, "İkisi geçti. Foça ve Çiğli. Çarşamba günü de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız kesin olarak duyuruldu zaten" dedi.
Gümrükçü, 2024 şubat seçimlerinde CHP listelerinden 28 belediye kazandıklarını ancak şu an sadece 4 tanesinin kaldığını da sözlerine ekledi.