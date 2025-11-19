Bankacılıktan toplantılara: Dijitale geçen 10 alışkanlığımız

1.Banka şubelerini ziyaret etme dönemi bitmek üzere.



Eskiden bankada işlem yapmak istediğimizde sıra numarası alır, kuyrukta beklerdik. Artık bankacılık işlemlerini akıllı telefonlar üzerinden kolayca yapabiliyoruz! Para aktarımı, yatırım işlemleri ya da fatura ödemeleri... Bankaların uygulamalarına girerek tek bir dokunuş ile hepsi halledilebiliyor.

2.Online toplantılar yapılmaya başlandı.



Hem teknolojinin ilerlemesi hem de pandeminin etkisi ile birlikte online olarak toplantı düzenleme dönemine geçildi. İş dünyasında farklı yerlerde olan insanlar bir araya gelmekte zorlanmıyor! Hatta aile buluşmaları bile ekranlardan yapılabiliyor. Dijital buluşmalar ile her an birileri ile görüşme ayarlanabilir. Fakat samimiyeti azalttığına dair eleştiriler var!

3.Kağıt fatura devri kapandı.



Kağıt fatura devri son buluyor... Onların yerini dijital belgeler alıyor. E-fatura ya da e-arşiv sistemleri hem çevre dostu hem de belgelerin kaybolma ihtimali daha az. Bu yüzden özellikle şirketler için sürdürülebilir, güvenli ve verimli bir gelişme oldu.

4.Online alışveriş sitelerinin artışı ile fiziksel alışveriş azaldı.



Biraz eskiye gidelim. Her ihtiyaç için çarşılara iner saatlerce dolaşırdık. Şimdi yine mağaza dolaşılıyor. Fakat eskisi kadar değil. Çünkü internet üzerinden dakikalar içinde istenilen ürün bulunulabiliyor. Ayrıca kapınıza kadar getiriliyor! Dijital platformlar üzerinden fiyat karşılaştırması yapmak da daha kolay oluyor. Görmeden almak riskli gelebilir. Fakat ürünün altına yapılan yorumları incelemek işe yarayabilir!

5.Temassız işlemlere geçildi.



Nakit ödeme yapmak artık eskimeye başladı! Kredi kartlar, mobil cüzdanlar ve QR kodlu ödemeler arttı. Nakit taşımadan alışveriş yapmak daha güvenli ve hızlı işlem yapmayı beraberinde getirir. Daha çok pandemi sonrası hijyen kaygıları ile temassız ödeme artışı oldu. Böylece cebimizde bir sürü para taşımak yerine sadece telefonu taşımak yeter hale geldi!

6.Kütüphanelerde vakit geçirmek yerine dijital kaynaklara geçiş oldu.



Araştırma yapmak istenildiğinde kütüphanelerde zaman harcanırdı. Ama şimdi dijital veri tabanları ile kitaplara ve akademik çalışmalara kolayca ulaşılabiliyor. Bu da öğrenme sürecini hızlandırır. Fakat derinlemesine öğrenmeyi de azaltır... Kütüphanede kitaplar arasında dolaşmak fazladan bilgi edinmeyi sağlardı. Dijital bir makale üzerinden kavramı kolayca arayarak tek bir yere odaklanabiliyorsunuz.

7.Kalem ve defter kullanmaya gerek kalmadı.



Derslere, toplantılara kağıt ve kalemle gitmeler azaldı. Bazı uygulamalar ile bilgiler kolayca düzenlenebiliyor. Bu notların taşınabilirliğini ve erişilebilirliğini artırır. Ayrıca kaybol riski daha az olur ve düzenli bir şekilde saklanabilirler.

8.Geleneksel reklamlar yerine sosyal medyada pazarlamalar başladı.



Televizyon ve gazeteler artık reklam dünyasının önemli bir alanı değil. Markalar hedef kitlelerine ulaşmak için sosyal medyayı tercih ediyorlar. Kullanıcıların algoritmaları analiz ediliyor ve onlara özel reklamlar sunuluyor. Dijital reklamcılık çağın en güçlü silahlarından biri!

9.Uzaktan çalışma düzenine geçiş oldu.



Ofislerde çalışmaya son! Sadece internet bağlantısı olması yeterli görünüyor. Hem işveren hem de çalışan için esneklik sağlayan uzaktan çalışma büyük şehirler için büyük bir avantaj. Trafik ve zaman kaybı olmaz. Ama özgürlük ve disiplin arasında bir dengenin olması gerekir.

10.Fiziksel gazetelere ihtiyaç kalmadı.



Sabah gazeteleri almak yerine haberleri telefonun ekranından takip edebiliyoruz. Dijital medya haberlere anında erişme imkanı sağlıyor. Fakat bu hız güvenli mi? Haberin doğruluğu konusunda sorgulama yapılması gerekiyor. Her bilgiye ulaşabiliyor olmak doğru olanın hangisi olduğunu anlamayı zor hale getiriyor.