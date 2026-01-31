Bankada sahte olduğu ortaya çıktı! Besiciyi 650 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Olay, Ovacık ilçesinde meydana geldi. Keçilerini satmak isteyen besicinin sanal medyada paylaştığı ilan gören Ö.B., hayvanları satın almak istediğini belirterek üreticiyle iletişime geçti. Ovacık'a gelerek keçileri yerinde inceleyen Ö.B., 47 keçi için yapılan pazarlığın ardından 650 bin lira karşılığında anlaşma sağladı. Ö.B., daha sonra hayvanların taşınması için nakliyeci çağırdığını, ödemeyi banka havalesiyle yapacağını söyledi.

BANKADA SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Havale yaptığını öne süren şüpheli, besiciye dekont göndererek, paranın kısa sürede hesaba geçeceğini söyleyip, nakliye aracına yüklediği keçilerle uzaklaştı. Hesaplarını kontrol eden besici, paranın yatmadığını fark edince bankaya gitti. Bankadaki kontrolde dekontun sahte olduğu ve herhangi bir para transferinin yapılmadığı bildirildi. Dolandırıldığını anlayan besici, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Suç duyurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.B.'yi gözaltına aldı. Cep telefonuna da inceleme için el konulan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ö.B., 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır