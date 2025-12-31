Bankalar kesenin ağzını açtı: Emekli promosyonu için ‘60 bin TL’ iddiası

Bankalar, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara sundukları promosyon tutarlarını maaş miktarına göre dört farklı dilimde kademeli olarak uyguluyor. Mevcut tabloda promosyon ödemeleri 6 bin TL ile 32 bin TL arasında değişirken, ek kampanyalarla bu tutar daha da yukarı taşınabiliyor.

PROMOSYON TUTARINI ARTIRMAK MÜMKÜN!

Özellikle bazı özel bankalar, nakit promosyonun yanı sıra ek ödüller ve puan sistemleriyle tekliflerini cazip hale getiriyor. Yeni hesap açılması, otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi, bankaya ait kredi kartı ve mobil bankacılık uygulamasının aktif kullanımı gibi koşulları yerine getiren emekliler, standart promosyonun üzerine ek kazanç elde edebiliyor.

Sektör kaynaklarına göre, ocak ayındaki maaş zammının ardından bankaların promosyon tutarlarını güncellemesi ve üst sınırın 60 bin TL seviyesine yaklaşması sürpriz olmayacak.

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU İÇİN BU DETAYLARA DİKKAT!

Öte yandan promosyon sürecinde emeklilerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. Promosyon almak isteyen emekliler, bankalara 3 yıl süreyle maaş taşıma taahhüdü vermek zorunda. Bu süre dolmadan banka değiştirmek isteyenlerin ise aldıkları promosyonun kullanılmayan kısmını iade etmesi gerekiyor. Uzmanlar, teklifleri karşılaştırırken bu detayın mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

EMEKLİLER: “KİM FAZLA VERİRSE ORAYA GEÇERİZ”

Promosyon yarışını yakından takip eden emekliler ise bankalar arasındaki rekabetten memnun. Daha önce 15-17 bin TL civarında promosyon aldıklarını belirten emekliler, yeni dönemde rakamların en az 25-30 bin TL seviyelerine çıkmasını bekliyor. Emekliler 2026 yılında da yine en yüksek promosyonu sunan bankaya maaş taşıma telaşına düşecek. Emekli bir vatandaş ATV Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada “En son 17 bin lira almıştım. Şimdi herhalde 27 bin lira falan yapacaklar. Yılbaşından sonra değiştireceğiz. Yüksek veren bankaya taşıyacağım. Yani kim iyi veriyorsa oraya götüreceğiz” ifadelerini kullandı.