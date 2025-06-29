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Baraj göleti inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde inşası süren İncirci Göleti'nde çalışan Abdullah Musab Yavuz (26), göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Baraj göleti inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

İlçeye bağlı Esirmek mevkisinde inşası süren Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait İncirci Göleti'nde çalışan işçi Abdullah Musab Yavuz, meydana gelen göçüğün altında kaldı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla toprak yığının altındaki Yavuz'a ulaşıldı. Yapılan kontrolde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Yavuz'un cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Adana baraj
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