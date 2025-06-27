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Baraj gölünde cansız bedeni bulunmuştu! Son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan, 35 saat sonra baraj gölünde cansız bedeni bulunan 2 çocuk babası Ramiz Göktaş (61), toprağa verildi.

Baraj gölünde cansız bedeni bulunmuştu! Son yolculuğuna uğurlandı

İnegöl ilçesinde oturan Ramiz Göktaş, çarşamba günü saat 09.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ramiz Göktaş için arama çalışması başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Göktaş’ın, otostop çekip bir araca bindiğini tespit etti. İfadesine başvurulan araç sürücüsü, Göktaş’ın kırsal Hamzabey Mahallesi girişinde indiğini söyleyince, arama çalışmaları bu bölgeye kaydırıldı. Bölgeye ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, AFAD, jandarma ve İNDAK ekipleri sevk edildi. İNDAK ekipleri Boğazköy Barajı'nda su altı kamerasıyla araştırma yaptı. Dalgıç polisler de baraj içinde arama çalışması başlattı. Aramalarda evli ve 2 çocuk babası olan Ramiz Göktaş'ın 35 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

CENAZESİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Ramiz Göktaş'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınarak İnegöl ilçesi Esenköy Mahallesi Camii'ne getirildi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namaz sonrası Göktaş’ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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