HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Baraj seviyeleri kritik eşikte, İzmir’de su kesintileri uzatıldı

İZSU, kuraklık nedeniyle 15 Kasım’da bitmesi planlanan su kesintilerini ay sonuna kadar uzatarak 13 ilçede iki günde bir gece kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kent genelinde barajlardaki kritik doluluk oranları dikkat çekerken, kesintiler 23.00-05.00 saatleri arasında sürecek.

Baraj seviyeleri kritik eşikte, İzmir’de su kesintileri uzatıldı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 15 Kasım’da sona ereceği duyurulan su kesintilerinin ay sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Yeni program kapsamında, iki günde bir gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.
Kesintiler, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede devam edecek. Barajlardaki doluluk oranları ise şöyle: Tahtalı Barajı yüzde 1.40, Ürkmez Barajı yüzde 3.70, Balçova Barajı yüzde 1.42, Güzelhisar Barajı yüzde 44.64 ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 0.05.

Baraj seviyeleri kritik eşikte, İzmir’de su kesintileri uzatıldı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da mandalina hasadı başladıAydın’da mandalina hasadı başladı
Kocaeli’de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattıKocaeli’de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.