Barajda sörfleri alabora olan 2 kişi kurtarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki barajda sörfleri alabora olup adacığa sığınan 2 kişi ekiplerin botlu müdahalesiyle kurtarıldı. Botla bölgeye ulaşan ekipler şahısları mahsur kaldıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre Yamula Barajı'nda sörf yapan G.K. ve H.İ.O.'nun sörfleri, bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Sudan çıkmayı başaran ve adacığa sığınan G.K. ve H.İ.O. durumu yetkililere bildirdi.

AFAD VE JANDARMA KURTARDI

İhbarın ardından olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma, sağlık, itfaiye ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Botla bölgeye ulaşan ekipler şahısları mahsur kaldıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulunduErdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacakMarmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

