Barajda sörfleri alabora olan 2 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre Yamula Barajı'nda sörf yapan G.K. ve H.İ.O.'nun sörfleri, bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Sudan çıkmayı başaran ve adacığa sığınan G.K. ve H.İ.O. durumu yetkililere bildirdi.

AFAD VE JANDARMA KURTARDI

İhbarın ardından olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma, sağlık, itfaiye ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Botla bölgeye ulaşan ekipler şahısları mahsur kaldıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İHA