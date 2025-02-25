Barajlarda neredeyse su kalmadı! Uzman isimden çarpıcı açıklama: "Doğanın bize son uyarısı"

İzmir'in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor. Ancak bu yıl havanın soğuk geçmesi nedeniyle yeterli yağış olmadı ve kuraklık yaşandı. Bu nedenle barajlardaki su oranlarında düşüş gözlendi.

İŞTE O ORANLAR

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, özellikle İzmir'in ana içme suyu kaynağı olan ve kentin yüzde 30'luk su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda geçen yıl aynı dönem yüzde 32,14 olan su seviyesi, yüzde 15,44'e düştü. Balçova Barajı'nın geçen yıl yüzde 69,97 olan su seviyesi yüzde 36,81'e, Ürkmez Barajı'nın yüzde 41,78 olan doluluk oranı bu sene yüzde 27,28'e, Güzelhisar Barajı'nın geçen yıl 88,67 olan doluluk oranı bu sene yüzde 69,93'e geriledi. Gördes Barajı'nda geçen yıl yüzde 11,93 olan su seviyesi, bu sene yüzde 6,10'a indi. Son olarak Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda geçen yıl yüzde 44,94 olan doluluk yüzde 20,76'e düştü.

'SOĞUK HAVALARDA YAĞMUR YAĞMAZ'

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 15,44'e düştüğüne dikkati çekip, "Bu, çok düşük bir seviyedir. Aralık, ocak ve şubat aylarında yağışların yüzde 40'ı gerçekleşir. Barajlar, bu dönemde hareketlenir. Şubat ayının sonlarına geliyoruz. Halen ciddi bir yağış yok. Şubat ayı çok soğuk geçti. Son yılların en soğuk şubat ayını yaşadık. Soğuk havalarda zaten yağmur yağmaz. Geçen sene Tahtalı Barajı'nda su seviyesi bugünlerde yüzde 32,14'tü. Arada yüzde 17'lik ciddi bir fark var. Bu da 55-60 milyon metreküplük su eksikliği demek" dedi.

'İKİSİNİN ORTASI DÖNEM YAŞANACAKTIR'

Prof. Dr. Doğan Yaşar, eylül ayından sonra ciddi bir La Nina dönemi geldiğini vurgulayıp, "Zaman zaman dönüş yapar gibi oldu ama ciddi anlamda La Nina kendini hissettirdi. Soğukluğun ana nedeni budur. Nisan ayından sonra nötr durumuna geçilecektir. Ne La Nina ne El Nino, ikisinin ortası dönem yaşanacaktır. Mevsim ortalamasında bir dönem yaşanacaktır. Nisan ayından sonra yağışlar gelecektir. Mart ayının ikinci yarısından itibaren normale döneceğimizi bekliyorum" diye konuştu.

'REKOR YAĞIŞ DA OLSA DOLULUK YÜZDE 20 OLUR'

Barajların gelecek aylarda dolmasının mümkün olmadığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, "Hiç sanmıyorum ama Tahtalı Barajı'nın doluluk oranının yüzde 17'i geçmesi mucize olur. Çok fazla yağış olmazsa 2008'deki gibi yüzde 2'lere kadar doluluk düşecektir. Baraj kuruyacaktır. Barajdaki su doluluk oranın bu yaz, yüzde 7'lerde kalacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra rekor yağış da olsa doluluk yüzde 20 olur. Daha fazla su olmaz" dedi. 2020'lerden sonra kurak döneme girildiğini vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "O dönem de barajlar yüzde 80 doluydu. O zaman suyu kuyularda kullandık. Şu an da suyu yer altından kullanıyoruz. Suyu almak için daha derinlerde iniyoruz. Manisa'da kuyudan 50 metreden alınan su, şimdi 500 metrelerden alınıyor. Su çıkartmak için müthiş bir enerji sarfiyatı var" diye konuştu.

'ŞİRKETLERDE SU BİLİMİ UZMANLARI ÇALIŞMALI'

Hidrojeoloji diye su bilimi bölümü olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yaşar, "Su dağıtım şirketinde bu uzmanlar çalışmalı. Onlar karar vermeli. Suyu çok dikkatli kullanmalıyız. Bizi, bu yaz ciddi bir kuraklık bekliyor. Bu da doğanın bize son uyarısıdır" dedi. Prof. Dr. Yaşar, İzmir'in Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan ili olduğunu da kaydetti.

(DHA)