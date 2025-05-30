Barbados'un başkenti neresi? Barbados'un başkenti hakkında bilgiler

Barbados, Karayip Denizi’nin doğu kısmında bulunan Küçük Antiller adalar takımının bir mensubudur. Ada Atlantik Okyanusu ile çevrilidir. Barbados’da resmi dil olarak İngilizce, bölgesel olarak ise Bajan dili konuşulmaktadır. Ülkenin tropikal iklim yapısı gerçekleştirilen festivallerde de öne çıkar. Bu festivaller her yaştan insana hitap ederken, yeşil ve mavinin buluştuğu bir yerde seyahat tutkunlarına etkileyici bir tatil deneyimi sunar.

Barbados'un başkenti neresi?

"Barbados’un başkenti neresi?" sorusuna yanıt olarak "aynı zamanda en büyük şehri olan Bridgetown’dır." yanıtı verilir. Karayiplerin öne çıkan finans noktalarından biri olan Bridgetown, 1628 yılında İngilizler tarafından yoğun göç almıştır. Bridgetown, sahip olduğu tarihi değerler açısından 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir.

Karayipler bölgesindeki en gelişmiş limanlardan biri olan Bridgetown Limanı da bu şehirde yer alır. Şehirdeki yüksek katlı ofisler, finansal şirketler ve alışveriş merkezleri gibi modern unsurlarla beraber tarihi yapılar ve şehrin eski unsurları oldukça dikkat çekicidir.

Barbados'a nasıl gidilir?

Türkiye’den Barbados’a hava yolu ile ulaşılabilirken uçuş seferleri ülkenin başkenti olan Bridgetown’a yapılmaktadır. Başkentte yer alan Grantley Adams Havalimanı’na yapılan uçuşlar İstanbul’dan 1 ve 2 aktarma ile gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber İzmir, Adana, Gaziantep, Trabzon gibi şehirlerinden de Bridgetown’a 2 veya daha fazla aktarma ile gidilebilir.

Bridgetown’da görülecek yerler

Dünya Mirası Komitesi 2012 senesinin Haziran ayında, Bridgetown ve Garnizon bölgelerini Dünya Mirası Listesi’ne eklemiştir. Bu bölge UNESCO tarafından “Büyük Britanya’nın Atlantik koloni imparatorluğunun genişlemesine tanıklık eden, 17, 18 ve 19. yüzyıllarda yapılan İngiliz sömürge mimarilerinde iyi korunan örnekleri" olarak tanımlanır. Şehirdeki tarihi yapılar ve garnizon, modern binalar ile beraber sosyal ve ticari faaliyetlerin canlı olduğu yerlerdir.

St. Ann’s Garnizonu’nda eski bir askeri hapishane olan tarihi yapılar arasında yer alan Barbados Müzesi 1933 yılında açılmıştır. 18. yüzyılda Fransız ve İngilizlerin karşılıklı atışmaları sonucunda bölgede bunun gibi garnizon ve kaleler yapılmıştır. 19. yüzyılın başlarında ise İngilizler bölgedeki güçlerini çekmeye başlamış ve 1906 senesinde bölgeden ayrılarak birçok yapıyı Barbados’a bırakmıştır. Müze yaklaşık 500.000 eseri barındırırken, koleksiyonunda tarih öncesi zamanlardan ve 21. yüzyıla kadar uzanan birçok eser mevcuttur.

Diğer görülmesi gereken bir yer olarak St. Mary’s Anglikan Kilisesi, büyük bir kırmızı çatıya sahiptir. Bu eski yapının bahçesinde bulunan ve “adalet ağacı” olarak da tanımlanan ipek pamuk ağacı, geçmişte insanların halka açık bir şekilde asıldığı tarihi bir yerdir.

Bridgetown, kültürel ve modern yapılarının yanı sıra doğal alanlar açısından da oldukça zengindir. Şehirde pek çok park, ormanlık arazi, fotoğraf sanatına ilham olabilecek manzaralar ve doğa turları imkanı bulunur.

Barbados'ta ne yenir?

Ülke mutfağı, mozaik kültür yapısı itibarıyla Afrika, İngiliz ve Hint etkilerini taşıyan pek çok lezzete sahiptir. Burada en çok öne çıkan ülke yemekleri farklı baharat ve otlarla marine edilen balık çeşitleridir. Bunların yanında ordövr ve salata yer alır. Ülkenin en çok bilinen kültürel yemeği ise bamya ile hazırlanan ve acılı olan Cou Cou’dur. Bununla beraber kızartılarak yapılan uçan balık yemeği de oldukça meşhurdur.

Ülkede oldukça sevilen yemeklerden biri de turşu olarak hazırlanan, domuz eti ve tatlı patates ile yapılan Pudding and Souse’dir. Ülke mutfağında kullanılan ürünler genellikle kümes hayvanları, deniz ürünleri, çiftlik etleri olarak öne çıkar.

Ülkenin mutfağına özel yemeklerden biri de ızgara hindi kanadıdır. Sofralarda yer alan ana yemekler genellikle bu çerçevede olurken yan yemekler ise pilav veya tatlı patatestir. Kızartılmış muz ve ekmek ağacı meyvesi gibi ülkeye özgü lezzetler de yemeklerin yanında sıklıkla kullanılır.

Barbados'ta alışveriş

Ülke alışverişinde bit pazarları ve sokak pazarları oldukça popülerdir. Bu tür yerel pazarlara meraklı olan kişiler için oldukça idealdir. Ülkede alışveriş yapmak isteyen kişiler genellikle Bridgetown ve Holetown bölgelerini tercih ederler. Turistik bölgelerdeki hediyelik eşya dükkanları, sanat ürünleri satan dükkanlar, yerel ürünleri tanıtan pazarlar turistleri yoğun ilgiyle karşılar. Bununla beraber kıyafet ve takı gibi her çeşit ürüne ulaşmak oldukça kolaydır.