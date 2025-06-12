Barbun balığının faydaları nelerdir? Barbun balığı neye iyi gelir?

Farklı balık türlerinin insan sağlığına olan faydaları da çeşitlilik gösterir. Genel olarak balık insan sağlığı için son derece faydalıdır ve belli başlı yararları ortaktır. Doktorların kişiden kişiye olan önerileri doğrultusunda tüketilmesi önemlidir. Alerjik reaksiyonları bulunmayan kişilerin belirtilen düzende balık tüketmesi gerekir. Genel olarak balık yemenin insan sağlığına etkileri ve iyi geldiği bazı durumlar şunlardır:
Mullidae ailesinden olan barbun ya da barbunya balığının Latince ismi Mullus Barbatus’tur. Halk arasında barbun balığı olarak anılır. Barbun balığı yanlardan basık, oval bir başı olan, iri, alnı dikey, sarı yüzgeçli, pembe kırmızı renklerde başlı, kolay dökülen pullara sahip, alt çenesinin altından iki uzun bıyık sarkan bir balıktır. Alt çenesinde dişi olmayan barbun balığının burnu hızlıca dikleşir. Ağzı göz hizasına ulaşır ve gözlerinin çukurları altında 3'er adet pul vardır. İlk sırt yüzgecinde bant bulunmaz. Bu özelikleri ile çok karıştırılan tekir balığından ayrılır.
Balıkların genel olarak insan vücuduna olan başat katkıları vücudun gereksinim duyduğu Omega 3 yağ asitlerini içeriyor olmalıdır. Barbun balığı da A, B ve K vitaminleri ile faydaları açısından öne çıkan bir bakıl türüdür. Vücudun güçlenmesine çocuklarda fiziksel ve zeka gelişimine destek olan barbun balığı Türkiye’de çok görülen balık türlerinden biridir.
Barbun balığı Akdeniz ve Ege bölgelerinde sürüler halinde dolanırlar. Marmara Denizi'nde de çok sık görülen barbun balıkları geniş ağlar ya da oltalarla avlanır. Lezzetinin en yüksek olduğu dönemin temmuz ve ekim ayları arasında olduğu bilinmektedir. Balıkçı tezgahlarında bu dönemlerde kolayca bulunabilen barbun balığının bazı özellikleri, bileşenleri, en bilinen faydaları ve iyi geldiği bazı durumlar şunlardır:
Doktor kontrolünde ve doktor önerisi ile belli miktarlarda tüketilmesi gereken barbun balığı, insan sağlığı için anne karnından itibaren fayda sağlamaya başlar. Hamilelik döneminde bebeğin beyin gelişimini de olumlu olarak destekleyen barbun balığı aynı zamanda hamileler için de faydalıdır.
Balığın genel yararlarının yanı sıra barbun balığının spesifik yararları da bulunmaktadır. Mevsiminde temmuz ve ekim ayları arasında tüketilmesi gereken barbun balığının temin edilmesi, satın alınması ve hazırlanması da diğer balıklara göre oldukça kolaydır. Kızartma olarak, fırında buğulama gibi farklı tekniklerin her biri ile ayrı bir lezzeti olan barbun balığı haftada 2 kez tüketilmelidir.