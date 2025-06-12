Barbun balığının faydaları nelerdir? Barbun balığı neye iyi gelir?

Farklı balık türlerinin insan sağlığına olan faydaları da çeşitlilik gösterir. Genel olarak balık insan sağlığı için son derece faydalıdır ve belli başlı yararları ortaktır. Doktorların kişiden kişiye olan önerileri doğrultusunda tüketilmesi önemlidir. Alerjik reaksiyonları bulunmayan kişilerin belirtilen düzende balık tüketmesi gerekir. Genel olarak balık yemenin insan sağlığına etkileri ve iyi geldiği bazı durumlar şunlardır:

Bağışlık sistemini koruyucu etkisi bulunur.

Zeka gelişmesinde destek olur.

Omega 3 takviyesi sağlar.

Özellikle çocukların gelişim süreçleri için destekleyicidir.

Kemik yapısını güçlendirir.

Eklem ağrılarını giderir.

Hücrelerin onarılmasında yardımcı olur.

Felç riskini büyük oranda azaltır.

Cilt sorunlarını giderir.

Unutkanlığı bunama gibi hastalıkları engeller.

Kandaki yağ oranının korur.

Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Tümör oluşmasında engelleyici etkisi vardır.

D vitamini içerir.

Alzheimer hastalığına karşı vücudu korur.

Odaklanmayı arttırır.

Uyku kalitesinin artmasını sağlar.

Barbun balığı nedir?

Mullidae ailesinden olan barbun ya da barbunya balığının Latince ismi Mullus Barbatus’tur. Halk arasında barbun balığı olarak anılır. Barbun balığı yanlardan basık, oval bir başı olan, iri, alnı dikey, sarı yüzgeçli, pembe kırmızı renklerde başlı, kolay dökülen pullara sahip, alt çenesinin altından iki uzun bıyık sarkan bir balıktır. Alt çenesinde dişi olmayan barbun balığının burnu hızlıca dikleşir. Ağzı göz hizasına ulaşır ve gözlerinin çukurları altında 3'er adet pul vardır. İlk sırt yüzgecinde bant bulunmaz. Bu özelikleri ile çok karıştırılan tekir balığından ayrılır.

Balıkların genel olarak insan vücuduna olan başat katkıları vücudun gereksinim duyduğu Omega 3 yağ asitlerini içeriyor olmalıdır. Barbun balığı da A, B ve K vitaminleri ile faydaları açısından öne çıkan bir bakıl türüdür. Vücudun güçlenmesine çocuklarda fiziksel ve zeka gelişimine destek olan barbun balığı Türkiye’de çok görülen balık türlerinden biridir.

Barbun balığının faydaları nelerdir? Barbun balığı neye iyi gelir?

Barbun balığı Akdeniz ve Ege bölgelerinde sürüler halinde dolanırlar. Marmara Denizi'nde de çok sık görülen barbun balıkları geniş ağlar ya da oltalarla avlanır. Lezzetinin en yüksek olduğu dönemin temmuz ve ekim ayları arasında olduğu bilinmektedir. Balıkçı tezgahlarında bu dönemlerde kolayca bulunabilen barbun balığının bazı özellikleri, bileşenleri, en bilinen faydaları ve iyi geldiği bazı durumlar şunlardır:

Selenyum içerir.

Toksinleri atmaya yardımcı olur.

Enerji verir.

Formda kalmayı destekler.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Şeker hastalıklarının olumsuz etkilerine karşı vücuda direnç sağlar.

Hamileler için hem anne hem de bebek sağlığını destekler.

Kalsiyum içerir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cilde parlaklık verir.

Yaşlanma etkisi olan kırışıklıkları geciktirir.

Beyin gelişimini destekler.

Kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunur.

Lezzeti ile mevsiminde çok sık tercih edilir.

Diğer balıklara göre daha ekonomik olması nedeni ile de tercih edilir.

A, B ve K vitaminleri içerir.

Protein açısından zengindir.

Vücudu güçlendirir.

1 âdetinde 93 kalori bulunur.

Besleyicidir. Besin değerleri yüksektir.

Göz sağlığını korur ve görmeyi güçlendirir.

Bebeklerin anne karnındaki gelişimlerini destekler.

Kalp dostudur.

Doktor kontrolünde ve doktor önerisi ile belli miktarlarda tüketilmesi gereken barbun balığı, insan sağlığı için anne karnından itibaren fayda sağlamaya başlar. Hamilelik döneminde bebeğin beyin gelişimini de olumlu olarak destekleyen barbun balığı aynı zamanda hamileler için de faydalıdır.

Balığın genel yararlarının yanı sıra barbun balığının spesifik yararları da bulunmaktadır. Mevsiminde temmuz ve ekim ayları arasında tüketilmesi gereken barbun balığının temin edilmesi, satın alınması ve hazırlanması da diğer balıklara göre oldukça kolaydır. Kızartma olarak, fırında buğulama gibi farklı tekniklerin her biri ile ayrı bir lezzeti olan barbun balığı haftada 2 kez tüketilmelidir.