Bardaktaki içkisinden son yudumu alıp kurşun yağdırmıştı... Restoran cinayetinde iyi hal indirimi

Burdur'da Ramazan Uçar, restoranda tartıştığı Hüseyin Mete'ye kurşun yağdırmıştı. 3'üncü defa hakim karşısına çıkan Uçar'a mahkeme tarafından haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

31 Ekim 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Burdur merkez Sinan Mahallesi'ndeki bir restoranda aralarında geçmişten gelen husumet bulunan Ramazan Uçar (36) ve Hüseyin Mete (42) aynı mekanda karşılaştı. Uçar, Hüseyin Mete'nin bulunduğu masaya yakın bir yere oturduktan kısa süre sonra yanında taşıdığı tabanca ile Mete'ye 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uçar, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Uçar hakkında tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Cinayet anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ZANLI SEGBİS İLE BAĞLANDI

Hüseyin Mete'yi kasten öldürme suçundan Ramazan Uçar, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Uçar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlanırken, maktulün babası Nihat Mete ve taraf avukatları salonda yer aldı.

Müşteki avukatı mütalaaya katıldıklarını beyan ederek sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanmak istediğini ancak olayın tasarlayarak gerçekleştirildiği için haksız tahrik hükümleri uygulanmamasını, sanığın en üst radden cezalandırılmasını talep etti. Maktul Hüseyin Mete'nin babası Nihat Mete'de mütalaaya katıldığını beyan ederek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Hüseyin Mete

Sanık avukatı mütalaaya katılmadıklarını beyan ederek bir önceki duruşmada olduğu gibi mütalaaya karşı çıktı. Ayrıca olayda tasarlayarak öldürme unsularının bulunmadığını beyan ederek soruşturma aşamasındaki tanıkların mahkeme huzurunda da dinlenmesini de tekrardan isteyerek müvekkilinin uygun görülen şartlarda tahliyesini talep etti.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Tutuklu sanık Ramazan Uçar mahkemedeki savunmasında mütalaadaki tasarlama kısmını kabul etmediğini belirterek; "Geçen duruşmadaki savunmamı aynen tekrar ediyorum. Bu şekilde bir olay yaşanmasını istemezdim. Pişmanım. Takdir mahkemenindir" dedi. Mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdikten sonra sanık Ramazan Uçar'ın haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl, ruhsatsız silah bulundurmadan 10 ay ve 2 bin 500 lira para cezasına karar verdi.

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

