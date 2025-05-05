Barış Boyun İtalyan mafyasına özendi! Cezaevi kamerasında yakayı ele verdi: Şifreli mesajlarda 'Cosa Nostra' izi...

Geçtiğimiz yıl İtalya'da tutuklanan çete lideri Barış Boyun cezaevinden örgütü yönetmek için kriptolu talimatlara başvurdu. Boyun örgütü ayakta tutmak için çeşitli şifreleme yöntemlerine başvurduğu notları cezaevindeki görüşlerde kayınbiraderi Efe Kantik aracılığıyla ilettiği ortaya çıktı.



Barış Boyun ve eşi Ece Boyun

CEZAEVİ KAMERASINDA YAKAYI ELE VERDİLER

NTV'nin aktardığına göre; cezaevinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayın ardından İtalyan polisi harekete geçti. Kantik geçen hafta gözaltına alındı.

ŞİFRELEME YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

Efe Kantik'i üzerinden "Pizzini" adı verilen, şifreleme yöntemleriyle yazılmış notlar çıktığı bildirildi. Bu notların, örgütün Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten diğer örgüt yöneticilerine iletildiği düşünülüyor.

COSA NOSTRA'NIN LİDERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Pizzini adı verilen yöntem 2000'li yıllarda İtalya'da bir kez daha gündeme gelmişti. Cosa Nostra isimli mafya oluşumunun Sicilyalı liderlerinden Bernardo Provenzano'nun da örgütüne cezaevinden mesajlar göndermek için bu yöntemi kullandığı tespit edilmişti.



Cosa Nostra'nın liderlerinden Bernardo Provenzano

Bu yöntem M.Ö. 60 yıllarında Julius Caesar'ın alfabedeki karakterleri üç basamak kaydırarak icat ettiği yöntemle aynı ilerliyor.

EFE KANTİK DE TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

Efe Kantik aynı zamanda Barış Boyun'un kayınbiraderi. Kantik, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, yasa dışı göçe yardım ve yataklık, belge sahteciliği, cinayet dahil olmak üzere birçok suçtan aranıyor.

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Kantik, bu olay öncesinde İtalya'da bulunuyordu.