Barış Boyun İtalyan mafyasına özendi! Cezaevi kamerasında yakayı ele verdi: Şifreli mesajlarda 'Cosa Nostra' izi...

Geçtiğimiz yıl İtalya'da tutuklanan çete lideri Barış Boyun cezaevinden örgütü yönetmek için kriptolu talimatlara başvurdu. Boyun örgütü ayakta tutmak için çeşitli şifreleme yöntemlerine başvurduğu notları cezaevindeki görüşlerde kayınbiraderi Efe Kantik aracılığıyla ilettiği ortaya çıktı.
Barış Boyun ve eşi Ece Boyun
NTV'nin aktardığına göre; cezaevinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayın ardından İtalyan polisi harekete geçti. Kantik geçen hafta gözaltına alındı.
Efe Kantik'i üzerinden "Pizzini" adı verilen, şifreleme yöntemleriyle yazılmış notlar çıktığı bildirildi. Bu notların, örgütün Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten diğer örgüt yöneticilerine iletildiği düşünülüyor.
Pizzini adı verilen yöntem 2000'li yıllarda İtalya'da bir kez daha gündeme gelmişti. Cosa Nostra isimli mafya oluşumunun Sicilyalı liderlerinden Bernardo Provenzano'nun da örgütüne cezaevinden mesajlar göndermek için bu yöntemi kullandığı tespit edilmişti.
Cosa Nostra'nın liderlerinden Bernardo Provenzano
Bu yöntem M.Ö. 60 yıllarında Julius Caesar'ın alfabedeki karakterleri üç basamak kaydırarak icat ettiği yöntemle aynı ilerliyor.
Efe Kantik aynı zamanda Barış Boyun'un kayınbiraderi. Kantik, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, yasa dışı göçe yardım ve yataklık, belge sahteciliği, cinayet dahil olmak üzere birçok suçtan aranıyor.
Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Kantik, bu olay öncesinde İtalya'da bulunuyordu.
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