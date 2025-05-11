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Barış çağrılarına gölge düşürecek açıklama! Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! "Ukrayna ateşkesi ihlal etti"

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş uzun bir süredir sürüyor. Son zamanlarda art arda gelen barış çağrıları ateşkes anlaşmalarıyla devam etmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin müzakere için İstanbul'u işaret ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de olumlu bir açıklama yapmıştı. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı'ndan barış çağrılarına gölge düşürecek bir iddia gündeme getirildi. Yapılan açıklamada Ukrayna'nın, 8-10 Mayıs'taki ateşkesi 14 bin 43 defa ihlal ettiği belirtildi.

Barış çağrılarına gölge düşürecek açıklama! Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! "Ukrayna ateşkesi ihlal etti"
Melih Kadir Yılmaz

Rusya ile Ukrayna'daki savaşı bitirmeye yönelik gelen barış çağrıları pozitif bir hava yaratmıştı. İki ülke cumhurbaşkanı da savaşı bitirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirebileceklerini belirtirken, Rusya Savunma Bakanlığı önemli bir iddia gündeme getirdi.

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Bakanlıktan Putin'in İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılmasının 80. yıl dönümü nedeniyle 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar Ukrayna'da ilan ettiği ateşkesle ilgili açıklama yapıldı.

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"TOPLAM 14 BİN 43 ATEŞKES İHLALİ KAYDEDİLDİ"

Ukrayna ordusunun ateşkese rağmen Rus ordusuna karşı askeri operasyonlarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Toplam 14 bin 43 ateşkes ihlali kaydedildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kursk ve Belgorod bölgelerinde Rusya Federasyonu devlet sınırını aşmak için 5 girişimde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

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"RUSYA SİLAHLI KUVVETLERİ ATEŞKES İHLALLERİNE AYNI ŞEKİLDE YANIT VERMİŞTİR"

Rusya'ya yönelik 37 saldırının yapıldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna birliklerinin temas hattı boyunca Rus mevzilerine top, tank ve havanlarla 4 bin 11, insansız hava araçlarıyla (İHA) 9 bin 918 saldırı düzenlediği bildirildi.

Rus hava savunma sistemlerinin "özel askeri operasyon bölgesi" dışında 8 Mayıs gece yarısından itibaren 58 İHA'yı düşürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu koşullar altında Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ateşkes ihlallerine aynı şekilde yanıt vermiş, gelişen duruma uygun hareket ederek Kiev rejiminin suç teşkil eden tecavüzlerine karşılık vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin zelenskiy
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