'Barış' merak konusu, Trump planını duyurdu: "Büyük anlaşma"

Dünyanın gözü kulağı Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki ateşkes müzakerelerinde. ABD ile İran arasında savaşı sonlandıracak bir anlaşma imzalanıp imzalanmayacağı merak edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen mesajlar dikkat çekti.

"BÜYÜK BİR ANLAŞMA"

Ateşkesi uzatmak istemediğini belirten Trump "Ateşkes için fazla vaktimiz yok. Müzakerede güçlü bir konumdayız. Büyük bir anlaşmayla savaşı sonlandıracağız" dedi.

Trump ayrıca "İran iyi bir anlaşma yaparsa tekrar güçlü bir ulus olma şansını elde edebilir" dedi.

'ASKERİ HAREKAT' MESAJI

Trump'ın "İran'a askeri harekat hazırlamak için hazırız" çıkışı da dikkat çekti.