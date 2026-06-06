Yer: Bursa! 11 yıl sonra aynı kader; önce abla sonra kardeş

Kaza, 31 Mayıs'ta saat 12.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi girişindeki sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gölyaka sahil yolunda seyreden Mehmet Koparan idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen Ahmet N. (70) yönetimindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

MOTOSİKLET ZEYTİNLİĞİE SAVRULDU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Motosiklet, yol kenarındaki zeytinliğe savrulurken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koparan, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi’nde oturan motosiklet sürücüsü Mehmet Koparan, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ABLASIDA MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANDIKTAN 2 GÜN SONRA VEFAT ETMİŞ

Motosiklet sürücüsünün ablası Aslı Koparan’ın da 2015’te 21 yaşındayken, arkadaşı Ömercan Taşdelen yönetimindeki motosikletle Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kutluoba köyünden ilçe merkezine giderken, karşı yönden gelen Sinan K. idaresindeki otomobille çarpıştığı kazada yaralandığı ve 2 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır