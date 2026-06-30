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Bariyerlere çarpan hafif ticari araç ters döndü: 3 yaralı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde bariyerlere çarparak ters dönen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarpan hafif ticari araç ters döndü: 3 yaralı

Kaza, Araç ilçesi Karabük-Kastamonu kara yolu Karasu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan S.E. idaresindeki hafif ticari araç, bariyerlere çarparak refüjde yaklaşık 20 metre sürüklendi. Ters dönen hafif ticari aracın motoru yerinden söküldü. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.D. ve N.D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bariyerlere çarpan hafif ticari araç ters döndü: 3 yaralı 1

Bariyerlere çarpan hafif ticari araç ters döndü: 3 yaralı 2

Bariyerlere çarpan hafif ticari araç ters döndü: 3 yaralı 3

Bariyerlere çarpan hafif ticari araç ters döndü: 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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