Bariyerlere girip takla attı: 7 yaralı

Kaza, 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Körfez geçişi İstanbul istikameti Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. F.B. idaresindeki 34 FNC 442 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere girdi. Su kanalına devrilen cipte bulunan 2'si çocuk 7 kişi, yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 7 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, aynı istikamette seyreden başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; cipin yoldan çıkıp bariyerlere çarparak takla attığı anlar yer aldı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır