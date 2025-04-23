Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim! İlhan Ünğan cinayetinde de adı geçiyordu... Tutuklandı

2014 yılında Yunanistan'da, Noor One gemisinde 2.1 ton eroin yakalanmasının ardından, uyuşturucu baronlarının arasında 'Hesaplaşma' cinayetleri başlamıştı. Bu cinayetlerin kilit ismi olan Tolga Hakan Ceyhan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İLHAN ÜNĞAN CİNAYETİNDEN SONRA KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

Tolga Hakan Ceyhan, 7 Nisan 2019 yılında Kadıköy'de öldürülen İlhan Ünğan cinayetinden sonra kayıplara karışmıştı.



Tolga Hakan Ceyhan



İRAN'DA YAKALANDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İhan Ünğan’la, yemek yiyip telefonundan tetikçiye konum attığı iddiasıyla olayda yer alan Ceyhan, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1 Haziran 2021 tarihli yakalama kararıyla 'Kırmızı Bülten'le aranmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından Ceyhan, 9 Mayıs 2024 tarihinde İran'da yakalandı.

İADESİ İSTENDİ

İçişleri Bakanlığı, 9 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'na başvurarak İran'da yakalanan Ceyhan'ın iadesi için gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Bakanlığın talebi üzerine Tolga Hakan Ceyhan'ın cinayet, örgüt üyeliği, resmi belgede sahtecilik gibi suçlarla yargılandığı İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi de 14 Mayıs 2024'de iade talebi ve belgelerle Ceyhan'ın iadesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI, İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Bir yıl önce yaşanan bu çalışmaların ardından yeni bir gelişme yaşandı. İran’da bir yıl önce yakalanan Ceyhan, önceki gün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde adliyeye götürüldü. SEGBİS yöntemiyle İstanbul’daki mahkeme tarafından ifadesi alınan Ceyhan iddiaları kabul etmedi.

"HERHANGİ BİR AZMETTİRME, PLAN SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Ceyhan ifadesinde, "İddianameyi ve üzerime atılı suçlamaları anladım, kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum, safahat boyunca yapmış olduğum savunmalarımı tekrar ederim, herhangi bir azmettirme, plan söz konusu değildir, aniden gelişen bir olaydır, benim hiçbir iştirakim söz konusu değildir, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Savunmasının ardından Ceyhan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Tutuklanan Ceyhan cezaevine gönderildi.

ZİNDAŞTİ'NİN KIZI VE ŞOFÖRÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİYLE BAŞLAYAN SERİ CİNAYETLER İLHAN ÜNĞAN'A KADAR UZANMIŞTI

Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün, Büyükçekmece’de 2014’te öldürülmesine karşılık, başlayan seri cinayetler İlhan Ünğan’a kadar uzanmıştı. Olayla ilgili Naci Şerifi Zindaşti hakkında yakalama ve 'Kırmızı bülten' araması bulunuyor.