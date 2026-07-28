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Barselona'da metro kabusu! Yangın her tarafı sarınca mahsur kaldılar: 200 metre yürüyüp...

İspanya'nın Barselona kentinde metro hattında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın sebebiyle oluşan dumandan etkilenen 137 kişi hastaneye kaldırıldılırken olay yerinden gelen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Barselona'da metro kabusu! Yangın her tarafı sarınca mahsur kaldılar: 200 metre yürüyüp...

Barselona merkezli Diari gazetesinin haberine göre, L1 metro hattında çıkan yangına itfaiye ekipleri 22 araçla müdahale etti.

Barselona da metro kabusu! Yangın her tarafı sarınca mahsur kaldılar: 200 metre yürüyüp... 1

200 METRE YÜRÜYEREK ÇIKABİLDİLER

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü tünelde mahsur kalan yolcular, acil durum kapılarını kendi imkanlarıyla açarak hat üzerine indi ve cep telefonlarının ışıklarıyla yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra perona ulaşabildi.

Barselona da metro kabusu! Yangın her tarafı sarınca mahsur kaldılar: 200 metre yürüyüp... 2

137 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Acil Tıbbi Müdahale Sistemi (SEM) ekipleri, olay yerine sevk edilen 19 ambulansla dumandan etkilenen 136 kişiye ilk yardım yaptı. Bazı yolculara oksijen maskesi takılırken dumandan etkilenen 137 kişi hastaneye kaldırıldı.

Barselona da metro kabusu! Yangın her tarafı sarınca mahsur kaldılar: 200 metre yürüyüp... 3

TREN SEFERLERİ DURDU

Yangın nedeniyle Clot ve Glories istasyonları boşaltıldı, L1 ve L2 hatlarının kesiştiği Clot istasyonunda ise tren seferleri durduruldu.

Barselona da metro kabusu! Yangın her tarafı sarınca mahsur kaldılar: 200 metre yürüyüp... 4

Barselona Metropoliten Ulaşım İcra Kurulu Başkanı (CEO) Xavier Flores, ilk belirlemelere göre yangına alev alan bir tünel kaplama malzemesinin neden olduğunu açıkladı.

Barselona da metro kabusu! Yangın her tarafı sarınca mahsur kaldılar: 200 metre yürüyüp... 5

Barselona da metro kabusu! Yangın her tarafı sarınca mahsur kaldılar: 200 metre yürüyüp... 6

Barselona da metro kabusu! Yangın her tarafı sarınca mahsur kaldılar: 200 metre yürüyüp... 7


Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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