Bartın'da 1 saatte 4 ağaca yıldırım düştü

Bartın'da 1 saat içerisinde 4 farklı noktadaki ağaca yıldırım düştü. Yangın çıkan ağaçlar, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Bartın'da 1 saatte 4 ağaca yıldırım düştü
Melih Kadir Yılmaz

Bartın'da dün gök gürültüsü ile birlikte sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış, bölgede çok sayıda yıldırımın düşmesine de neden oldu. Bugün de Bartın'da yağmur yağışı etkili oldu. Sağanak yağış sonrası düşen yıldırımlar 3 ayrı noktada yangın çıkardı. Yangın noktalarından biri Ulus ilçesi Ağaköy oldu. Ormanlık alana düşen yıldırım yangına sebep oldu. Dün yağışın etkili olduğu 1 saat içerisinde Ulus ilçesi Abdipaşa beldesine bağlı Çavuş köyündeki ormanlık alanda bulunan 2 farklı ağaca, Ulus ilçesine bağlı Ağa ve Eldeş köylerindeki ormanda bulunan 1'er ağaca olmak üzere toplamda 4 ağaca yıldırım düştü. Art arda düşen yıldırımların ardından yanan ağaçları gören köylülerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri de yönlendirildi.
Ormanlık alanda çıkan yangınlar, vatandaş ve ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Bartın
