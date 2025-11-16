Bartın’da feci kaza: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Bartın Kemerköprü Mahallesi 875. sokaktaki kavşakta M.T. idaresindeki araç ile T.B.’nin kullandığı araç çarpıştı. Feci kazada çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan M.T., S.T. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ni kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki binaların güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır