Bartın'da hükümlüler fidan dikti

Bartın'da 37 hükümlü, Adalet Ormanı'na 5 selvi ve 100 defne fidanı dikti. Program sonunda Adalet Ormanı girişinde protokol, personel ve hükümlüler günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

21-26 Mart Orman Haftası çerçevesinde Adalet Ormanı'nda geçekleşen fidan dikimine Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ertugay, Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Osman Uğuz, Arıt Orman İşletme Şefi Saltuk Buğra Çetinve ve Denetimi Serbestlik Müdürlüğü ve Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan 37 hükümlünün yanı sıra Denetimli Serbestlik, Cezaevi ve Orman İşletme Müdürlüklerinden 35 personeli katıldı.

HÜKÜMLÜLER FİDAN DİKTİ

Programda 5 adet selvi, 100 adet defne fidanı toprakla buluşturuldu. Suça karışan bireylerin yeniden hayata kazandırılması, toplumsal sorumluk ve çevre bilincinin arttırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, fidanlara can suyunun verilmesi ile sona erdi.

Program sonunda Adalet Ormanı girişinde protokol, personel ve hükümlüler günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

25 Mart 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

