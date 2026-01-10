Bartın'da husumetlisini av tüfeğiyle yüzünden vurdu

Olay, saat 16.00 sıralarında Arıönü köyü Mugada sahilinde meydana geldi. Daha önce husumetli olduğu öğrenilen H.Ö. ve Y.T., kahvehane önünde karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Y.T. yanında bulunan av tüfeği ile H.Ö.'ye ateş etti.

HUSUMETLİSİNİ YÜZÜNDEN VURDU

Yüzüne saçmalar isabet eden H.Ö., ağır yaralandı. H.Ö., kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Y.T.'yi gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır