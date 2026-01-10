HABER

Bartın'da husumetlisini av tüfeğiyle yüzünden vurdu

Bartın'da Y.T.’nin (53) av tüfeğiyle yüzünden vurduğu husumetlisi H.Ö. (72), ağır yaralandı. Tedaviye alınan H.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Arıönü köyü Mugada sahilinde meydana geldi. Daha önce husumetli olduğu öğrenilen H.Ö. ve Y.T., kahvehane önünde karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Y.T. yanında bulunan av tüfeği ile H.Ö.'ye ateş etti.

HUSUMETLİSİNİ YÜZÜNDEN VURDU

Yüzüne saçmalar isabet eden H.Ö., ağır yaralandı. H.Ö., kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Y.T.'yi gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

