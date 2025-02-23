HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bartın'da kahreden olay! Isınmak için otomobilini çalıştırdı, çıkan gazdan zehirlenip öldü... Yanında minik dostu da vardı

Bartın'da kahreden olay! Isınmak için otomobilini çalıştırdı, çıkan gazdan zehirlenip öldü... Yanında minik dostu da vardı

23.02.2025 17:12
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.02.2025 17:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da oto tamircisinin trajik ölümü! Kendisine ait tamirhanede gece geç saatlere kadar çalışan 38 yaşındaki Bekir Aydın, ısınmak için aracını çalıştırdı ancak bir daha uyanamadı. Sabah eve dönmeyince ailesinin ihbarı üzerine tamirhaneye giden ekipler, Aydın’ı otomobilinin içinde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede, egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan kedisi de aynı şekilde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çaydüzü Mahallesi’nde yaşayan Bekir Aydın, dün gece kendisine ait oto tamirhanesine gitti. Ancak eve dönmeyince, ailesi endişelenerek polise kayıp ihbarında bulundu.

UYUYAKALDIGI-OTOMOBILDE-KEDISIYLE-BIRLI_580527_171809

TAMİRHANEDE ÇALIŞIR HALDEKİ ARACINDA BULUNDU

Bugün saat 15.00 sıralarında tamirhaneye giden polis ve sağlık ekipleri, Bekir Aydın’ı çalışır haldeki otomobilinin içinde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede, egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

UYUYAKALDIGI-OTOMOBILDE-KEDISIYLE-BIRLI_580528_171809

YANINDAKİ KEDİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin içinde bulunan Bekir Aydın’ın kedisinin de öldüğü tespit edildi. Aydın’ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

UYUYAKALDIGI-OTOMOBILDE-KEDISIYLE-BIRLI_580529_171809

ISINMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre Aydın’ın, ısınmak amacıyla kaloriferi çalıştırmak için otomobili çalıştırdığı ve içeride uyuyakaldığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Baba-oğul avlanmaya gitmişlerdi! 12 yaşındaki Ateş geri dönemediBaba-oğul avlanmaya gitmişlerdi! 12 yaşındaki Ateş geri dönemedi
AK Parti'ye geçişiyle çok tartışılan isim bakın nasıl ikna olmuşAK Parti'ye geçişiyle çok tartışılan isim bakın nasıl ikna olmuş
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Oto tamircisi Bartın Otomobil kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekliler için 'En fazla 1 ay içinde...' diyerek açıkladı! Artış tahmini

Emekliler için 'En fazla 1 ay içinde...' diyerek açıkladı! Artış tahmini

36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken...

36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken...

Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den derbi analizi

Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den derbi analizi

Derbide 55 yıl sonra bir ilk! İki takım arasında dikkat çeken istatistik... Derbinin bilinmezleri

Derbide 55 yıl sonra bir ilk! İki takım arasında dikkat çeken istatistik... Derbinin bilinmezleri

'Ek gelir olsun' diye kiralayıp başladı! İşçilikten patronluğa geçti

'Ek gelir olsun' diye kiralayıp başladı! İşçilikten patronluğa geçti

Sağlıkta yeni düzenleme! Milyonları ilgilendiriyor... O ücret düşürüldü

Sağlıkta yeni düzenleme! Milyonları ilgilendiriyor... O ücret düşürüldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.