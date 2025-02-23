Bartın'da kahreden olay! Isınmak için otomobilini çalıştırdı, çıkan gazdan zehirlenip öldü... Yanında minik dostu da vardı

Çaydüzü Mahallesi’nde yaşayan Bekir Aydın, dün gece kendisine ait oto tamirhanesine gitti. Ancak eve dönmeyince, ailesi endişelenerek polise kayıp ihbarında bulundu.

TAMİRHANEDE ÇALIŞIR HALDEKİ ARACINDA BULUNDU

Bugün saat 15.00 sıralarında tamirhaneye giden polis ve sağlık ekipleri, Bekir Aydın’ı çalışır haldeki otomobilinin içinde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede, egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

YANINDAKİ KEDİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin içinde bulunan Bekir Aydın’ın kedisinin de öldüğü tespit edildi. Aydın’ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ISINMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre Aydın’ın, ısınmak amacıyla kaloriferi çalıştırmak için otomobili çalıştırdığı ve içeride uyuyakaldığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)