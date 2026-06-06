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Bartın'da küçük çocuk derede akıntıya kapıldı! Ekipler seferber oldu

Bartın'da dereye düşen topunu almak için suya girip, akıntıya kapılan E.T. (12), ikiz kardeşinin yardım istemesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Bartın'da küçük çocuk derede akıntıya kapıldı! Ekipler seferber oldu

Olay, Okçular köyündeki dere kenarında meydana geldi. E.T, ikiz kardeşi ile dere kenarına top oynamaya gitti. Dereye düşen topu almak için suya giren E.T., derenin debisinin yüksek olması nedeniyle akıntıya kapıldı. E.T.’nin derede akıntıyla uzaklaştığını gören ikiz kardeşi, köydeki vatandaşlardan yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, derede akıntıya kapılan çocuğu halat yardımıyla kurtararak kıyıya çıkardı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan E.T., daha sonra tedbir amaçlı ambulans ile Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Bartın
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