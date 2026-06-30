Bartın'da maden ocaklarında göçük!

Olay, saat 12.00 sıralarında Tarlaağzı köyündeki özel maden ocağında meydana geldi. Maden ocağının eksi 410 kotunda galeri açma çalışmaları sırasında tavandan kayaların düşmesi sonucu göçük oluştu.

Maden işçisi Mert Ali Arslantürk, göçük altında kaldı. Yanında bulunan arkadaşları tarafından göçük altından çıkartılan Arslantürk, için sağlık ekipleri çağırıldı.

Ağır yaralı olarak maden ocağından yüzeye çıkarılan Mert Ali Arslantürk, ambulansla Amasra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arslantürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mert Ali Arslantürk'ün acı haberini alan mesai arkadaşları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA