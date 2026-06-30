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Bartın'da maden ocaklarında göçük!

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Bartın'da maden ocaklarında göçük!

Olay, saat 12.00 sıralarında Tarlaağzı köyündeki özel maden ocağında meydana geldi. Maden ocağının eksi 410 kotunda galeri açma çalışmaları sırasında tavandan kayaların düşmesi sonucu göçük oluştu.

Bartın da maden ocaklarında göçük! 1

Maden işçisi Mert Ali Arslantürk, göçük altında kaldı. Yanında bulunan arkadaşları tarafından göçük altından çıkartılan Arslantürk, için sağlık ekipleri çağırıldı.

Bartın da maden ocaklarında göçük! 2

Ağır yaralı olarak maden ocağından yüzeye çıkarılan Mert Ali Arslantürk, ambulansla Amasra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arslantürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bartın da maden ocaklarında göçük! 3

Mert Ali Arslantürk'ün acı haberini alan mesai arkadaşları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bartın da maden ocaklarında göçük! 4

Bartın da maden ocaklarında göçük! 5

Kaynak: DHA

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İşçi Bartın Amasra Maden Göçük
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