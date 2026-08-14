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Erdoğan'ın yapacağı 'tarihi konuşma' bugün! AK Parti, 25 yaşında...

AK Parti yeni yaşını büyük bir buluşmayla kutlayacak. Başkent Millet Bahçesindeki programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir konuşma yapması bekleniyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta "tarihi bir konuşma" yapacağını duyurmuştu.

Erdoğan'ın yapacağı 'tarihi konuşma' bugün! AK Parti, 25 yaşında...
Devrim Karadağ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak” açıklamasıyla duyurduğu 25. kuruluş yıl dönümü programı, bugün Ankara Başkent Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek.

Saat 17.30’da başlayacak programa, 25 yıl içinde AK Parti’de görev yapmış ve yapmakta olan 100 binin üzerinde kişinin yanı sıra Ankaralılar da davet edildi.

GENÇLER EŞLİK EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte sahneye çıkması bekleniyor. Çifte, 14 Ağustos 2001’de doğan 25 genç eşlik edecek. “Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” sloganıyla düzenlenecek programda senfoni orkestrası ve mehteran takımı AK Parti’nin hafızalara kazınan 25 eserini seslendirecek.

Erdoğan ın yapacağı tarihi konuşma bugün! AK Parti, 25 yaşında... 1

AK PARTİ VİZYON BELGESİ AÇIKLANACAK

Programda AK Parti Vizyon Belgesi de açıklanacak. 81 il ve 207 üniversiteden gelen gençler de etkinlikte yer alacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Erdoğan’ın geçmiş yıllarda seslendirdiği şiirler taş plak olarak basılarak katılımcılara dağıtılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca hafızalarda yer eden sözleri, fotoğrafları ve görüntüleri de programda gösterilecek.

25. YILA ÖZEL GAZETE

  1. yıla özel 25 sayfalık bir gazete hazırlandı. Gazetede, partinin çeyrek asırlık iktidarı boyunca öne çıkan manşetler, tarihî projeler ve dönüm noktaları yer alacak. Her yıl bir sayfada anlatılacak.

Erdoğan ın yapacağı tarihi konuşma bugün! AK Parti, 25 yaşında... 2

Programa özel bir almanak hazırlandı. 1 Ocak 2003 tarihinden günümüze kadar, AK Parti’nin yaptığı icraatlar gün gün almanakta yer aldı. Bunun yanı sıra katılımcılara hatıra amaçlı dağıtılmak üzere özel bir madalyon tasarlandı. Madalyonun üzerinde mega projelere yer verildi.

Etkinlik alanının girişinde de katılımcıları özel bir kurgu bekliyor. Katılımcılar, AK Parti’nin simgesi hâline gelen ampul üzerinden hazırlanan ışık gösterisi ve özel koridordan geçecek. Gecenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de drone ve ışık gösterisi olacak.

Erdoğan ın yapacağı tarihi konuşma bugün! AK Parti, 25 yaşında... 3

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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