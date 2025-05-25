Bartın'da şiddetli fırtınada ağaçlar devrildi! Bir otomobil hasar gördü

Bartın'da akşam saat 19.00 sıralarında başlayan fırtına zaman zaman şiddetini arttırırken, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük karayollarında devrilen ağaçlar ulaşımı aksattı. Ulaşıma kapanan yollar, ağaçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Şehrin farklı bölgelerinde de devrilen ağaçlar, mahalle yollarının kısa süreliğine kapanmasına neden oldu. Kentte park halindeki bir otomobil, üzerine devrilen ağaç nedeniyle hasar gördü.

AĞAÇLAR KISA SÜREDE KALDIRILDI

Devrilen ağaçlar nedeniyle polis, Karayolları ve belediye ekipleri alarma geçti. Gelen ihbarlar üzerine ağaç devrilmesi olaylarına müdahale eden ekipler, kısa sürede ağaçları yollardan kaldırdı. Fırtına devam ediyor.

(İHA)