Bartın'da tır yoldan çıktı! 1 ölü, 2 yaralı

Bartın'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride giren tır, otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Karabük istikametine seyir halinde olan tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karşı istikametten gelen otomobile çarptı. Otomobil içerisindeki 1 kişi hayatını kaybederken, her iki aracın sürücüleri ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bartın'daki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı.

