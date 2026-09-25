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Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçvesinde 8 adrese baskın düzenlendi.

Bartın da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı 1

Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Y.Ö. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan, İ.A. "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan tutuklanırken, O.S. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Bartın da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Bartın uyuşturucu operasyonu
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