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Türkan Şoray, Tekirdağ'ın lezzetleriyle buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali, birbirinden renkli etkinliklere sahne olurken, festivalin en dikkat çeken konuklarından biri Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray oldu. "Sultan" lakaplı ünlü oyuncu, Tekirdağ'ın yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı festival alanında adeta Sultan sofrasına konuk oldu.

Türkan Şoray, Tekirdağ'ın lezzetleriyle buluştu

Türkan Şoray, 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali'nin konuğu oldu. Şoray'ın Tekirdağ'ın yöresel lezzetlerine olan ilgisi renkli görüntülere sahne olurken, ünlü oyuncunun festival alanındaki sıcak tavırları da büyük ilgi gördü.

Türkan Şoray, Tekirdağ ın lezzetleriyle buluştu 1

TÜRKAN ŞORAY, TEKİRDAĞ'DA

Festivalde kendisini ağırlayanlara teşekkür eden Türkan Şoray, Tekirdağ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gastronomi festivallerinin şehirlerin kültürünü tanıtmasındaki önemine dikkat çekti. Şoray, "Ne kadar sıcak karşıladınız beni. Çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmak benim için gerçekten çok güzel. Festivalin içinde Tekirdağ'ın kültür ve lezzet festivali olması gerçekten çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.
Tekirdağ'ın mutfak kültürüne de övgüler yağdıran Şoray, şehirlerin kimi zaman lezzetleriyle tanındığını belirterek, "Bazı şehirleri yemeklerinden tanırız. Bu şehirlerin yemekleri, güzellikleri geçmişten günümüze gelen gelenekleri getirir. Tekirdağ'ın lezzeti gerçekten herkes tarafından, zengin mutfağı herkes tarafından bilinir" dedi.

Tekirdağ köftesine de özel vurgu yapan Şoray, festival alanında gördüğü farklı ürünlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mesela köftesi, peynir helvası, daha tatmadığım orada görüyorum, müthiş lezzetler var" şeklinde konuştu.

Türkan Şoray, Tekirdağ ın lezzetleriyle buluştu 2

ŞEHRİN LEZZETLERİYLE BULUŞTU

Festival kapsamında oluşturulan "Sultan Sofrası" konseptinde Tekirdağ'ın farklı ilçelerinden ve yörelerinden gelen çok sayıda ürün tanıtıldı.
Sofrada ve festival alanındaki gastronomi tanıtımlarında erişte, kuskus, tarhana, sini mantısı, kaçamak, düğün çorbası, kapama, mercimekli dolma, tatlı balkabağı böreği, dızmana, mürdüklü vişneli yaprak sarma, Eriklice kınalı bamya yemeği, kenar böreği, damat paçası, üzüm pekmezi, üzüm suyu, zeytinyağı, Saray manda yoğurdu, Saray manda sucuğu, zeytin, hoşmerim, Tekirdağ karpuzu ve ceviz gibi yöresel ürünler yer aldı.

Tekirdağ'ın gastronomi kimliğini oluşturan ürünler arasında ayrıca Tekirdağ köftesi, Çerkeşmüselim pabuç köfte, Hayrabolu tatlısı, Tekirdağ peynir helvası, Malkara eski kaşar peyniri, Küçükyoncalı keşkeği, Yapıncak salamura asma yaprağı, Çorlu kuzu ciğer sarma, Tekirdağ soğanı, Tekirdağ Ramazan çöreği, Velimeşe bozası, Seymen kavunu ve Tekirdağ bulaması da tanıtıldı.

Gastronomi ile bağcılık kültürünü bir araya getiren festivalde, Tekirdağ'ın özellikle Şarköy ve Süleymanpaşa bağlarında yetiştirilen Yapıncak üzümü ve bu üründen elde edilen geleneksel lezzetler de ön plana çıkarıldı.

Türkan Şoray, Tekirdağ ın lezzetleriyle buluştu 3

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türkan Şoray'ın festival alanında Tekirdağ'ın yöresel ürünlerini incelemesi ve mutfak etkinliğine katılması renkli görüntüler oluştururken, ünlü oyuncunun Tekirdağ köftesi ve Kınalı Yapıncak hazırlaması da etkinliğin akılda kalan anları arasında yer aldı.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, Tekirdağ'ın lezzet sofrasında hem gastronomi kültürünü yakından tanıdı hem de festivalin renkli anlarına eşlik etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gastronomi Tekirdağ Türkan Şoray
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